Mitteldeutsche Zeitung zum EU-Gipfel

Was in Brüssel passiert, ist kein Witz. Sehr plakativ zeigt sich, wie ein Aushandlungsprozess zwischen 27 Staaten funktioniert, die Kompromisse statt Konflikte suchen wollen. Das funktioniert zuweilen nicht oder nur schlecht. Den Wert der Gemeinschaft schmälert das in keiner Weise. Gerade vor der Europawahl im kommenden Jahr lohnt es sich, das zu unterstreichen - damit nicht die gewinnen, die zurück wollen in die Zeiten der Schlagbäume.

Der teils auch hierzulande bis zur Häme distanzierte Blick auf die EU lässt außer Acht, wie groß die Errungenschaft dieses Zusammenschlusses ist auf einem Kontinent, der sich über Jahrhunderte bekriegt hat.

