Mitteldeutsche Zeitung

Haustiere/Tierschutz/Politik

Katzenplage in Sachsen-Anhalt: Tierschützer fordern landesweite Kastrationspflicht

Halle/MZ (ots)

Tierschützer dringen auf Maßnahmen gegen die unkontrollierte Ausbreitung von Katzen in Sachsen-Anhalt. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Freitagausgabe. Das Land habe in diesem Jahr die größte Jungkatzenschwemme jemals erlebt, sagte Rudolf Giersch, Landesvorsitzender des Tierschutzbunds, der MZ. Freigänger sorgten für eine schnelle Vermehrung, die herrenlosen Tiere seien oft verwahrlost, Heime seien bereits überlastet. Der Tierschützer fordert eine flächendeckende Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. "Der Zustand ist schlimm. Eine Pflicht ist dringend notwendig", sagte Giersch. Laut Tierschutzbund haben bisher lediglich zehn der über 200 Gemeinden in Sachsen-Anhalt eine Kastrationspflicht eingeführt

