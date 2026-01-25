Straubinger Tagblatt

Die USA sind gefährlich nah an autoritären Praktiken

Straubing (ots)

Es ist erschreckend, wie sehr sich die USA seit der erneuten Amtsübernahme Trumps und seiner Maga-Entourage verändert haben. Der Einsatz seiner ICE-Prätorianer trifft das Selbstverständnis der Nation ins Mark. Ist das schon Faschismus? Der Begriff ist groß, aber wer ihn jetzt reflexhaft als Übertreibung abtut, macht es sich zu einfach. Wenn ein Präsident eine Region und die demokratischen Autoritäten dort zum Feindbild erklärt, Kritiker diffamiert und die eigene Wirklichkeit mit manipuliertem Material zementiert, rückt das Land gefährlich nah an autoritäre Praktiken. Minnesota ist zum Testfall geworden, ob Gerichte, die föderale Machtbalance und Öffentlichkeit stark genug sind, Trump und seinen enthemmten Sicherheitsapparat in Schach zu halten.

