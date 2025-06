Haema Blutspendedienst

Haema feiert Spenderinnen und Spender am Weltblutspendetag und ruft zur Spende auf

Blutspenden als Heldentat im Alltag

Leipzig (ots)

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Für Haema ist das ein Anlass, all jenen zu danken, die regelmäßig Blut und Blutbestandteile spenden und so anderen Lebensqualität schenken und Leben retten. Gleichzeitig macht Haema auf die anhaltend geringe Spendenbereitschaft in Deutschland aufmerksam: Nur rund 3 % der Bevölkerung spenden Blut oder Plasma. Dabei sind Blutpräparate für viele Erkrankte überlebenswichtig und statistisch gesehen ist jeder Mensch in Deutschland mindestens einmal im Leben auf eine Blutspende angewiesen.

Der Bedarf an Blutpräparaten bleibt konstant hoch: Etwa 15.000 Blutspenden werden pro Tag benötigt und kommen bei Operationen, in der Unfallversorgung und Krebstherapie oder für Menschen mit Immunschwäche zum Einsatz. Die Zahl der Spenden hingegen ist aufgrund des demografischen Wandels rückläufig und schwankt jahreszeitbedingt. Jede einzelne Spende ist wertvoll und kann Leben retten. Anlässlich des Weltblutspendetages ruft Haema zur Spende in einem seiner 40 Spendezentren auf.

Blutspende ist unersetzbar

Blut besteht aus mehreren Bestandteilen, die gesunde Körper in ausreichendem Maße produzieren und nach einer Blutspende schnell neu bilden können. Laut Haema-Geschäftsführer Rudolf E. Meixner spenden jedoch noch immer zu wenige Menschen - und das nicht nur in den Sommermonaten. Erkrankte sind auf die so gewonnenen Blutpräparate angewiesen, da diese bislang nicht im Labor hergestellt werden können. Besonders vor dem Sommer, wenn viele regelmäßige Spenderinnen und Spender verreisen, ist der Bedarf besonders hoch. Gesunde Menschen ab 18 Jahren können spenden und damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leisten, der für Erkrankte von großer Bedeutung ist. Die Blutspende dauert nur etwa 5-7 Minuten.

Weltblutspendetag: Jede Spende zählt

Der Weltblutspendetag wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der Blutspende aufmerksam zu machen - und auf die Menschen, die mit ihrer Spende Leben retten. Haema nutzt diesen Tag und bringt seinen Spenderinnen und Spendern besondere Wertschätzung mit kleinen Überraschungen, besonderen Aktionen und viel Dankbarkeit entgegen, denn Blutspenden ist eine Heldentat im Alltag: "Jede Spende zählt", so der Appell von Haema. "Denn Blut ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Ihre Spende."

Vier Spendeformen, ein Ziel: Leben retten

Neben Blut und Plasma können bei Haema auch Thrombozyten (Blutplättchen) und Leukozyten (weiße Blutzellen) gespendet werden.

Plasmaeiweiße, die aus dem gespendeten Plasma gewonnen werden, kommen z.B. als Immunglobulin zum Einsatz - z.B. für Patienten, die an einem angeborenen Immundefekt leiden.

Bei der Thrombozytenspende werden dem Körper über ein Apherese-Gerät Blutplättchen entnommen, die restlichen Blutbestandteile werden dem Kreislauf wieder zurückgeführt.

Thrombozyten werden insbesondere in der Krebstherapie eingesetzt. Sie sind nur kurz haltbar und müssen entsprechend bedarfsgerecht geplant werden. Dies erfordert ein besonderes Spendermanagement.

Ergänzt wird das Spendenangebot durch die Leukozytapherese, eine spezielle Form der Apherese, bei der weiße Blutzellen (Leukopaks) gewonnen werden. Diese enthalten weiße Blutkörperchen und sollen zukünftig als Ausgangsmaterial für die Herstellung neuartiger Zelltherapien dienen, wie beispielsweise der CAR-T-Zelltherapie.

Die Haema GmbH sammelt bereits Leukopaks für Forschungs- und Entwicklungszwecke in Erfurt, Berlin-Charlottenburg und Leipzig.

Haema hat mit seinem Mutterkonzern Grifols eine Zelltherapie-Strategie entwickelt und arbeitet dabei eng mit dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) zusammen.

Über Haema

Die Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Neben Blut und Blutplasma nimmt Haema an ausgewählten Standorten auch Thrombozyten- und Leukozytenspenden ab. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet Haema ein flexibles, modernes und sinnstiftendes Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven nach dem Leitgedanken: "Jobs, wie fürs Leben gemacht".

Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten.

Weitere Informationen zu Haema unter: www.haema.de

Link zum Pressebereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (haema.de)

