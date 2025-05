CIDP-Monat Mai / Plasma als Lebenselixier: Haema ruft zur Spende auf

Haema Blutspendedienst

Plasma als Lebenselixier: Haema ruft zur Spende auf

"Ich konnte kaum noch allein meine Haare kämmen. Blutplasma ist mein Lebenselixier." Aussagen, wie von Roswitha Schippmann und Bernadette Sauer, hören die Mitarbeitenden des Haema Blut- und Plasmaspendedienstes immer wieder. Menschen mit CIDP, einer seltenen, unheilbaren Autoimmunerkrankung, sind auf Medikamente angewiesen, die aus menschlichem Plasma hergestellt werden. Im CIDP-Awareness-Monat Mai ruft Haema deshalb bundesweit zur Plasmaspende auf.

CIDP steht für chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie. Die Erkrankung ist extrem selten, fortschreitend und betrifft in Deutschland nur etwa 4.000 bis 7.000 Menschen. Dabei greift das körpereigene Immunsystem irrtümlich den eigenen Organismus an. Die wichtigste Behandlungsoption: Immunglobuline aus gespendetem Plasma, denn synthetisch hergestellt werden kann es nicht.

Immunglobuline gehören zu den wichtigsten Behandlungsoptionen für CIDP-Patienten

"Mein Körper wurde immer schwächer. Ich bin oft gestürzt und irgendwann konnte ich nicht mehr", beschreibt Roswitha Schippmann ihre Symptome. Sie engagiert sich im Landesverband Sachsen des Deutschen Polyneuropathie Selbsthilfe e.V. Ohne regelmäßige Behandlung drohen Lähmungen, Gefühlsstörungen und der Verlust der Mobilität. Die gute Nachricht: Vielen CIDP-Patienten kann mit Medikamenten aus menschlichem Blutplasma geholfen werden: Immunglobuline bremsen die überaktive Immunreaktion und ermöglichen Betroffenen wieder ein selbst bestimmtes Leben.

Den Rollstuhl stehenlassen und wieder alleine laufen

Dabei ist der Weg zur Diagnose oft lang: "Selbst mein Neurologe musste sich erst belesen, um mir zu helfen, weil CIDP so selten ist", so Roswitha Schippmann. Die erste Gabe von Immunglobulinen war für sie wie ein Wunder: "Nach drei Tagen konnte ich wieder aufstehen. Ich konnte den Rollstuhl stehenlassen und bald auch ohne Rollator und Gehstock wieder ganz allein laufen." Für eine CIDP-Behandlung über ein Jahr sind etwa 465 Plasmaspenden pro Patient notwendig. Obwohl CIDP selten ist, steigt der Bedarf an Blutplasma, denn auch bei anderen Erkrankungen wie Myasthenia gravis, Guillain-Barré-Syndrom oder primären Immundefekten sind Immunglobuline lebenswichtig.

"Wer Plasma spendet, schenkt Lebensqualität."

Haema ruft deshalb im CIDP-Monat Mai zur Plasmaspende auf und sensibilisiert für einen gesunden Spendenrhythmus, damit sich die Spenderinnen und Spender rundum wohlfühlen. Spenden können Menschen ab 18 Jahren. Die Spende ist gut verträglich und dauert nur etwa 45 Minuten. "Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was sie mit einer Plasmaspende bewirken können. Dabei macht sie einem gar nichts aus, wenn man fit ist. Wer Plasma spendet, schenkt Lebensqualität", so Bernadette Sauer.

Der CIDP-Monat wurde von Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen und medizinischen Einrichtungen ins Leben gerufen, um auf die seltene Autoimmunerkrankung CIDP aufmerksam zu machen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen, Betroffene zu unterstützen und die Bedeutung von Plasmaspenden hervorzuheben, die für die Behandlung unerlässlich sind.

