Zu Ostern Leben retten und Lebensqualität schenken

Spendenaufruf: Damit Blut über die Feiertage nicht knapp wird

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und viele reisen in den wohlverdienten Urlaub oder zu ihren Familien. In den Blutspendezentren bleiben die Liegen regelmäßiger Spenderinnen und Spender dann oft leer, bei unverändert hohem Bedarf an Blutkonserven in den Kliniken und Notaufnahmen. "Es drohen über Ostern erneut Engpässe bei der Versorgung mit Blut- und Plasmaspenden", weiß Michael Ruppert, Senior Director of Operations bei Haema. Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt - auch am Osterwochenende. "Das Schicksal kennt keine Feiertage", fügt er hinzu. "Deshalb der dringende Appell: Wer gesund ist, sollte rund um Ostern einen Termin zur Blut- oder Plasmaspende wahrnehmen. Jeder Beitrag zählt, schenkt Lebensqualität und kann Leben retten."

Eine Blutspende dauert kaum mehr als zehn Minuten: Zehn Minuten, die Leben retten und Lebensqualität schenken. Denn nicht alle haben an Ostern das Glück, bunte Eier im Kreise ihrer Lieben zu suchen. Unfallopfer oder Erkrankte, die sich Operationen oder einer Krebstherapie unterziehen müssen, sind auch dann auf Blutkonserven und Blutprodukte angewiesen. Über die Feiertage kommt es jedoch immer wieder zu Engpässen, denn viele regelmäßige Spenderinnen und Spender können ihre Termine aufgrund ihrer Urlaubsplanung nicht wahrnehmen. Dabei sind Blutkonserven nicht lange haltbar. Lagerbestände können deswegen nicht im Voraus angelegt werden.

Haema gewährt Treuebonus für Vollblutspenden

Die Haema- Spendezentren sind auch an den Tagen rund um Ostern im Einsatz. Dabei belohnt der Blut- und Plasmaspendedienst treue und verdiente Spenderinnen und Spender mit attraktiven Bonusaktionen. Wer regelmäßig und speziell um die Feiertage Blut spendet, kann sich über ein extra Dankeschön und einen zusätzlichen Treuebonus-Stempel freuen. Passend zum Fest wartet zudem eine süße Überraschung nach der Spende.

Jetzt spenden und Leben retten, gerade an Ostern

Alle Informationen zur Blut- und Plasmaspende sind unter www.haema.de zu finden. Registrierte Haema-Blutspenderinnen und -spender können über die App "myHaema" (verfügbar im Google-Playstore und im Apple Appstore) unkompliziert Termine vereinbaren.

Über Haema

Die Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und lebensbedrohlicher Krankheiten.

