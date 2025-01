Haema Blutspendedienst

Mit guten Vorsätzen durch das gesamte Jahr: Haema ruft zur Blut- und Plasmaspende auf

Leipzig (ots)

Blut- und Plasmaspenden sind unschätzbare Geschenke des Lebens

Haema, der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland, möchte die enorme Bedeutung von Blut- und Plasmaspenden hervorheben. Spenderinnen und Spender sind unverzichtbar, denn sie ermöglichen es, das Leben von Patientinnen und Patienten zu retten und ihre Lebensqualität entscheidend zu verbessern.

In Deutschland sind täglich 15.000 Blutspenden erforderlich, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Doch nur etwa drei Prozent der Deutschen spenden regelmäßig Blut und Plasma. Das bedeutet, dass jede einzelne Spende von Spenderinnen und Spendern für die Behandlung von Kranken und Verletzten von entscheidender Bedeutung ist.

Spenden Sie Blut und Plasma - ein Vorsatz für das ganze Jahr

Anlässlich des neuen Jahres ruft Haema dazu auf, den eigenen guten Vorsatz, regelmäßig Blut oder Plasma zu spenden, in die Tat umzusetzen. "Die Blut- und Plasmaspende ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Gutes zu tun und Leben zu retten. Es ist eine kleine Geste mit enormer Wirkung - und jeder kann jederzeit einen Beitrag leisten", erklärt Rudolf Meixner, Geschäftsführer der Haema GmbH. "Alle, die gesundheitlich dazu in der Lage sind, sind herzlich eingeladen, ihre Hilfe anzubieten und damit aktiv Leben zu retten."

Die Haema-Standorte und ihre Öffnungszeiten sind auf der Website www.haema.de einsehbar. Haema gewährt allen Spenderinnen und Spendern eine Aufwandsentschädigung.

"Bei uns können Spenderinnen und Spender das ganze Jahr über ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen", sagt Jan Noack, Zentrumsmanager bei Haema. "Ohne die unermüdliche Unterstützung derjenigen, die sich regelmäßig für Blut- oder Plasmaspenden entscheiden, wäre die Versorgung von Patientinnen und Patienten nicht gewährleistet."

Spenderinnen und Spender zeigen großes Engagement

Blut- und Plasmaspenderinnen und -spender zeichnen sich durch ein besonders hohes Engagement aus. Sie integrieren die regelmäßige Spende bewusst in ihren Alltag und planen diese als festen Bestandteil in ihren Wochenablauf ein. Dies ist ein großartiges Zeichen für Verantwortung und Menschlichkeit, denn mit jeder Spende tragen sie aktiv zur Rettung von Leben bei. Ihr kontinuierlicher Einsatz ist unverzichtbar, um den Bedarf an Blut- und Plasmaprodukten zu decken und die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Was geschieht mit dem gespendeten Plasma?

Das gespendete Plasma wird an Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung, weitergegeben. Dort wird es in wichtige Medikamente umgewandelt, die zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und lebensbedrohlicher Krankheiten benötigt werden. So leisten Spenderinnen und Spender einen nicht nur unmittelbar wertvollen, sondern auch langfristigen Beitrag zur Gesundheit von Patienten weltweit.

Die Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten.

