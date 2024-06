Univar Solutions Inc.

Univar Solutions erweitert robustes Logistiknetz mit neuer, zweckmäßiger Anlage in Abbotsford, British Columbia

Die innovative Anlage steht im Einklang mit der langfristigen Verpflichtung des Unternehmens , bis zum Jahr 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen.

Univar Solutions, LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute die feierliche Eröffnung des Distributionslagers des Unternehmens in Abbotsford, British Columbia, Kanada, bekannt. Der Standort, der etwa 2,5 Meilen von der Grenze zu den Vereinigten Staaten entfernt ist, liegt strategisch günstig in der Nähe der Anlage von Univar Solutions in Pitt Meadows, British Columbia. Gemeinsam werden die beiden Standorte mehr Wachstumschancen für Zulieferer in der Region bieten und die schnelle und sichere Lieferung von Produkten an Kunden im Westen Kanadas verbessern, wobei gleichzeitig der CO2-Ausstoß verringert wird.

Bei der feierlichen Durchtrennung des Bandes äußerte sich Chris Halberg, leitender regionaler Vizepräsident für den Chemievertrieb bei Univar Solutions in Kanada, optimistisch über die verbesserten Dienstleistungen für Kunden und Lieferanten, die durch die beiden Standorte des Unternehmens in der Region ermöglicht werden. „Wir freuen uns über die Wachstumschancen und die modernen Möglichkeiten, die sich uns durch diese neue Anlage bieten. Die Grundsätze unserer Nachhaltigkeitsverpflichtungen sind durchgängig berücksichtigt. Unsere Fähigkeit, Produkte schneller und sicherer zu liefern, wann und wo sie benötigt werden, wird unseren Lieferanten und Kunden strategische Effizienzvorteile bieten."

Abbotsford steht im Einklang mit der langfristigen Nachhaltigkeitsverpflichtung des Unternehmens, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Anlage wurde mit dem Ziel konzipiert, energieeffiziente Technologie und die Einhaltung der neuesten Emissionsstandards sowie innovative Logistik- und Lagerkapazitäten zu bieten. Bei der Planung und dem Bau der Anlage stand die Umsetzung von Best Practices im Vordergrund. Dazu gehörten eine effizientere und erweiterte Lagerung von Chemikalien und Inhaltsstoffen, Schienenkapazitäten, ein standortübergreifendes Tank-Telemetriesystem für den Produktbestand in Echtzeit sowie speziell konzipierte Mischräume für Lösungsmittel, Ätzmittel und Oxidationsmittel.

