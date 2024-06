Univar Solutions Inc.

Univar Solutions veröffentlicht Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2023 (ESG)

Die Highlights markieren die Fortschritte bei der Erreichung der ESG-Ziele bis 2025 und darüber hinaus, einschließlich der Umweltziele, die dem Unternehmen helfen sollen, eine Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft zu erreichen.

Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein führender globaler Lösungsanbieter für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute die Veröffentlichung seines ESG-Berichts 2023 bekannt, der auf der Website von Univar Solutions unter https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources verfügbar ist. Der Bericht zeigt die Fortschritte von Univar Solutions bei der Erreichung seiner ESG-Ziele im vergangenen Jahr und stellt die wichtigsten Kennzahlen für 2023 vor:

Erzielung bedeutender Fortschritte bei den Umweltzielen:

Wir haben unsere Aktivitäten zur Emissionsreduzierung fortgesetzt und die globalen Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 19,90 % gegenüber dem Ausgangswert gesenkt, womit wir uns unserem Ziel für 2025 nähern.

Univar Solutions hat sich ein neues und erstmaliges Scope-3-Ziel gesetzt, um die Intensität unserer Scope-3-Emissionen bis 2030 um 15 % zu reduzieren.

Wir haben unsere Kennzahlen für wesentliche Veröffentlichungen von 82 auf 76 im Jahr 2023 verbessert.

Wir haben unsere gefährlichen Abfälle um 16,51 % reduziert und den Anteil der recycelten allgemeinen Abfälle auf 19,21 % erhöht.

Wir haben die Wasserverschwendung um 34,64 % gegenüber dem Ausgangswert reduziert, was unser Ziel übertrifft.

Wir haben unser Angebot an nachhaltigen und natürlichen Produkten auf über 600 einzigartige Materialien erweitert und helfen unseren Kunden, ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette zu reduzieren.

Verstärkung der positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft:

Trotz des Anstiegs der Gesamtinzidenzrate (Total Case Incidence Rate, TCIR) von einem Rekordtief im Jahr 2022 auf 0,45 liegt die Rate weiterhin unter unserem Ausgangswert von 0,47.

Wir haben unsere beiden Zielvorgaben für die Vielfalt in unseren Teams erreicht und unser Ziel für 2025 bereits zwei Jahre früher übertroffen.

Erweiterte Governance-Fragen:

Wir haben unser EcoVadis-Gold-Rating beibehalten und unsere Punktzahl auf 76/100 erhöht, womit unser Unternehmen zu den besten 3 % aller bewerteten Unternehmen gehört.

Ende 2023 haben wir unser Ziel erreicht, allen Produktlieferanten unsere Erwartungen zu ESG-Themen durch die Veröffentlichung unseres Globalen Verhaltenskodex für Lieferanten mitzuteilen.

Wir haben die Bewertung unserer Lieferanten auf 54,4 % unserer Ausgaben ausgeweitet, gegenüber 44,5 % im Jahr 2022.

„Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied aus, während wir uns weiterhin auf die Erreichung unserer Ziele für 2025 und darüber hinaus konzentrieren", sagte David Jukes, Präsident und Geschäftsführer. „Wir sind weiterhin entschlossen, unsere Pläne umzusetzen und unseren Weg der Nachhaltigkeit voranzutreiben, um in unserem gesamten Unternehmen und unserer Lieferkette einen ökologischen und sozialen Mehrwert zu schaffen."

Univar Solutions wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. durch die Aufnahme in die Liste der „Meistbewunderten Unternehmen der Welt" von FORTUNE, in die Liste der „Besten Unternehmen für zukünftige Leader" der TIME und in die Liste der „Verantwortungsvollste Unternehmen Amerikas" von Newsweek. Das Unternehmen wurde außerdem von der Human Rights Campaign (HRC) Foundation als „Bester Arbeitsplatz für LGBTQ+ Gleichstellung" ausgezeichnet, nachdem es im dritten Jahr in Folge eine Punktzahl von 100 auf dem Corporate Equity Index (CEI) erhalten hatte und gleichzeitig die Anerkennung als Great Place To Work® in Brasilien und Mexiko beibehalten hatte.

„Diese Ergebnisse erfüllen mich mit Stolz, denn unser Unternehmen ist gut aufgestellt, um auf diesen Fortschritten aufzubauen und unseren Zielen für 2025 näher zu kommen", sagte Alexa Colin, Chefsyndikus und Sekretärin sowie Leiterin für Executive ESG bei Univar Solutions. „Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig ESG für unsere Bemühungen ist, eine bessere Zukunft für unsere Gemeinden zu schaffen und gleichzeitig die Bedürfnisse von Kunden und Lieferanten zu berücksichtigen."

„Dieses Jahr war eine ganz schöne Reise, denn wir haben unternehmensweit zusammengearbeitet, um unsere Ziele zu erreichen und unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten", sagte Liam McCarroll, globaler Leiter für Nachhaltigkeit. „Ich freue mich über unseren aktuellen Stand und auf die Arbeit, die noch vor uns liegt, um unsere Ziele für 2025 zu erreichen und diese Ziele zu verwirklichen, während wir gleichzeitig unseren Zweck erfüllen, dass die Menschen in unseren Gemeinschaften gesund und satt sind und in einer sauberen und sicheren leben."

Einen vollständigen Überblick über die Fortschritte von Univar Solutions auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft finden Sie im vollständigen Nachhaltigkeitsbericht unter https://www.univarsolutions.com/esg-resources. Weitere Informationen über das Portfolio nachhaltiger und natürlicher Produkte von Univar Solutions erhalten Sie unter https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

Informationen zu Univar Solutions Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" nach geltendem Recht in Bezug auf finanzielle und betriebliche Posten, die sich auf das Geschäft des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

