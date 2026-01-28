Straubinger Tagblatt

Aus Furcht vor der AfD: Der schwere Fehler von Magdeburg

Straubing

Angstentscheidungen sind selten gute. Die Wahl von Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten im Landtag von Sachsen-Anhalt ist eine Angstentscheidung. Denn sie erfolgte aus der Furcht vor der Stärke der AfD. (...) Jeder Wähler, der mit dem Gedanken spielt, im September das Kreuz bei der AfD zu machen, aber bisher wegen der Persönlichkeit Haseloffs CDU gewählt hat, wird nun denken: Jetzt erst recht. Denn die Aktion Ministerpräsidententausch hat den Ruch der Trickserei. Um die AfD zu verhindern, werden die Regeln gebogen und gezogen, wie es den Regierenden passt. Eine bessere Vorlage konnte die CDU ihrer Konkurrenz nicht machen.

