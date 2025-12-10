diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH

Neue Trendstudie: Gütesiegel stärken Vertrauen und Entscheidungen im B2B-Geschäft

Hamburg (ots)

Eine repräsentative Analyse des Deutschen Innovationsinstituts diind unter 1.083 Personen zeigt: Entscheider:innen vertrauen geprüfter Qualität - Gütesiegel geben Orientierung.

In sozialen Netzwerken wird Gütesiegeln häufig der Charakter reiner Marketing-Instrumente zugeschrieben. Eine neue Trendstudie des Deutschen Innovationsinstituts (diind) zeichnet jedoch ein deutlich differenzierteres Bild: Seriös vergebene Testsiegel und Servicesiegel stärken Vertrauen, erleichtern Orientierung und wirken messbar auf Geschäftsentscheidungen im B2B-Bereich.

Unter dem Titel "Wirkung von Gütesiegeln auf Entscheidungen im B2B - Vertrauen als Erfolgsfaktor 2025" wertet das diind eine bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von 1.083 Personen aus.

77 Prozent bevorzugen Produkte und Services mit Prüfsiegel

Die Studie zeigt zunächst: Die Vielzahl an Siegeln wird durchaus als Herausforderung wahrgenommen. 87 Prozent der Befragten geben an, dass die Fülle an Auszeichnungen die Orientierung erschwert. Gleichzeitig bevorzugt eine klare Mehrheit (77 Prozent) Produkte und Services, die ein Prüfsiegel tragen.

Unternehmen und Entscheider:innen differenzieren dabei deutlich: 63 Prozent achten gezielt auf Siegel mit spezifischen, zur eigenen Branche passenden Kriterien. 54 Prozent informieren sich aktiv über die Prüfkriterien, bevor sie eine Entscheidung treffen. 49 Prozent fühlen sich ausreichend über Siegel und deren Bedeutung informiert.

Das Gesamtbild: Die Siegel-Landschaft ist komplex, doch gerade deshalb steigt die Bedeutung nachvollziehbarer, seriöser Prüfzeichen.

77 Prozent finden Unternehmen mit Servicesiegel vertrauenswürdiger

Besonders deutlich werden die Effekte bei der Betrachtung von Unternehmenspartnerschaften: Servicesiegel fungieren als Vertrauensanker im B2B-Geschäft.

77 Prozent der Befragten finden Unternehmen mit einem Servicesiegel vertrauenswürdiger - eine zentrale Voraussetzung für langfristige Kooperationen. 72 Prozent sehen Servicesiegel als Beleg für besondere Kundenorientierung. 69 Prozent empfinden zertifizierte Unternehmen als sympathischer und besser "greifbar".

Lediglich 33 Prozent sehen keinen Unterschied zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten Unternehmen - ein Hinweis darauf, dass in vielen Branchen noch Potenzial für transparente Kommunikation und professionelle Zertifizierungsprozesse besteht.

18 Prozent höhere Wiedererkennung: Gütesiegel verstärken die Wirkung von B2B-Werbung

Die Studie belegt zudem die Wirkung von Testsiegeln und Awards in der Business-Kommunikation. Die Auswertung von 4.637 Anzeigenmotiven aus den Jahren 2015 bis 2023 zeigt: Motive mit abgebildeten Awards oder Testsiegeln erzielen in der Zielgruppe der Geschäftskunden signifikant bessere Ergebnisse als Motive ohne Siegel.

Anzeigen mit Siegeln erreichen eine rund 18 Prozent höhere Wiedererkennung der Marke, eine rund 9 Prozent stärkere Wahrnehmung von Marke und Absender sowie eine rund 12 Prozent intensivere Aktivierung hin zu tatsächlichen Handlungen. Zudem steigt die Attraktivität der Motive insgesamt leicht.

Damit wird deutlich: Gütesiegel sind im B2B-Kontext mehr als dekorative Logos - sie beeinflussen Wahrnehmung und Verhalten messbar.

"Seriöse Siegel sind kein Marketing-Gag, sondern ein Vertrauensversprechen"

Ines Woermann, Geschäftsführerin des Deutschen Innovationsinstituts (diind), ordnet die Ergebnisse ein:

"Unsere Daten zeigen sehr klar: Seriöse Gütesiegel sind kein Marketing-Gag, sondern ein belastbares Vertrauensversprechen - auch und gerade im B2B-Geschäft. Entscheider nutzen Siegel als Orientierung in komplexen Märkten und honorieren Unternehmen, die ihre Qualität und Serviceorientierung transparent nachweisen."

Mit Blick auf die Debatte in sozialen Medien ergänzt sie:

"Kritik an intransparenten oder zweifelhaften Siegeln ist berechtigt. Die Antwort darauf ist jedoch nicht, Gütesiegel grundsätzlich zu diskreditieren, sondern ihre Vergabe konsequent an klare, nachvollziehbare Kriterien und unabhängige Prüfprozesse zu knüpfen. Genau dann entfalten seriöse Siegel ihre positive Wirkung: Sie schaffen Vertrauen, reduzieren Unsicherheit und erleichtern fundierte Entscheidungen."

Wenn auch KI entscheidet: Gütesiegel als digitale Vertrauensanker

Aus den Studienergebnissen leitet das diind konkrete Empfehlungen für Unternehmen ab. Sie sollten auf anerkannte Gütesiegel mit klaren, nachvollziehbaren Kriterien setzen, die erklären, was geprüft wurde.

Zudem empfiehlt die Studie, Gütesiegel gezielt in der B2B-Kommunikation einzusetzen - etwa auf Websites, in Angebotsunterlagen, Präsentationen oder Anzeigen. So stärken Unternehmen Markenwahrnehmung, Vertrauen und Abschlusswahrscheinlichkeit. Neu ist: Gütesiegel werden nicht nur für Menschen, sondern auch für KI-Modelle eindeutig erkennbar. Ein spezielles Code-Snippet kennzeichnet die Metadaten der Website so, dass Qualitätssiegel von Systemen wie ChatGPT oder Google Gemini erkannt und in deren Antworten berücksichtigt werden - und damit auch im digitalen Kommunikationsmix an Gewicht gewinnen.

Appendix

Studiendesign

Die Trendstudie "Wirkung von Gütesiegeln auf Entscheidungen im B2B - Vertrauen als Erfolgsfaktor 2025" basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung von 1.083 Personen, die im August 2025 über das Bilendi-Panel im Auftrag der JDB Holding durchgeführt wurde. Das Deutsche Innovationsinstitut (diind) zeichnet verantwortlich für Konzeption und Auswertung.

Über das Deutsche Innovationsinstitut (diind)

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die ihre Innovationskraft stärken und nachhaltige, digitale Geschäftsmodelle vorantreiben möchten. Das Institut verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Unterstützung und entwickelt gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zukunftsweisende Ansätze für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz sowie auf Trendstudien, die Entscheidern belastbare Orientierung geben.

Zur vollständigen Studie: PDF herunterladen

Original-Content von: diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH, übermittelt durch news aktuell