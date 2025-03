ARTE Streamingtipps im April: Upright | Tik Tok, die mächtigste App der Welt | 100. Folge Tracks East: Verboten! Musik zwischen den Fronten | Time Warp 2025

ARTE G.E.I.E.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

WEB ONLY

Upright

Serie | Ab dem 18. April auf arte.tv

Zwei Außenseiter, der Musiker Lucky und die Jugendliche Meg, die das Schicksal auf einem Roadtrip durch die australische Wüste zusammenführt, entwickeln eine unerwartete Freundschaft. Doch während der eine versucht, das Klavier seiner Mutter ans andere Ende des Landes zu bringen, scheint die andere nur die Flucht nach vorne zu suchen...

ONLINE FIRST

Glenn Close: Die Kunst der Verwandlung

Dokumentation | Ab dem 7. April auf arte.tv

Die Schauspielerin Glenn Close gehört zu den Besten ihres Fachs. Hinter ihrer frappierenden Wandlungsfähigkeit steckt eine Künstlerin, die sich erst finden musste, um zu der Frau zu werden, die sie heute ist. In dieser Dokumentation blickt sie mir großer Offenheit auch in Bezug auf ihr Privatleben auf eine Laufbahn zurück, die mit einem Befreiungsschlag begann, am Theater Fahrt aufnahm und in zahlreichen Glanzleistungen in Theater und Film mündete.

WEB ONLY

Eingelocht

Serie | Ab dem 8. April auf arte.tv

Ein Nachmittag auf dem Minigolfplatz. Anouks Ball ist ständig in Bewegung; Faïza spielt um ihren künftigen Job; Chacha und Marc schließen ihre Tour de France im Minigolf ab. Gautier, der ein Rendezvous mit Claire hat, bereut, dass er sein Notizbuch ihrem 11-jährigen Sohn Alain überlassen. "Eingelocht" ("Au fond du trou") erzählt die Lebensgeschichten von einem Dutzend Menschen, die alle mit einem Golfschläger in der Hand Entspannung suchen. Wobei jeder seine ganz eigene Definition von Entspannung hat.

ONLINE FIRST und WEB ONLY

Charlie Chaplin

Schwerpunkt | Ab dem 23. April und 1. Mai auf arte.tv

Charlie Chaplin, der Meister des Stummfilms, wird in dieser Filmreihe bei ARTE gebührend gefeiert: auf den Klassiker " Moderne Zeiten" folgt die Online First Dokumentation " Chaplins Moderne Zeiten - Der Abschied vom Stummfilm", die einen tiefen Einblick in Chaplins kreatives Universum gewährt. Ab dem 1. Mai sind auf arte.tv sieben weitere Filme aus verschiedenen Schaffensperioden zu sehen: " The Kid", " Der Zirkus", " Lichter der Großstadt", "Die Nächte einer schönen Frau", "Monsieur Verdoux - Der Frauenmörder von Paris", "Ein König in New York" und "Rampenlicht".

ONLINE FIRST

Ein Abend mit Steven Spielberg

Schwerpunkt | Ab dem 27. April auf arte.tv und am 4. Mai auf ARTE

Vom Polit-Thriller bis zum außerirdischen Freund: ARTE lädt mit u.a. drei Online First Dokumentationen auf eine Reise durch die Filmografie des Meister-Regisseurs Steven Spielberg ein. In " Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind" wird seine mehr als sechs Jahrzehnte umspannende Karriere mit Archivmaterial, Film- und Interviewausschnitten beleuchtet. In " Der weiße Hai - Kultfilm mit Biss" und " Nach Hause telefonieren! Wie E.T. Kinos und Herzen eroberte" entdeckt ARTE im Anschluss zwei seiner erfolgreichsten Werke von einer ganz neuen Seite.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

ONLINE FIRST

Tik Tok, die mächstigste App der Welt

Zweiteilige Dokumentation | Ab dem 8. April auf arte.tv

Der durchschlagende Erfolg von TikTok ist nicht nur der eines Unternehmens. Die Videoplattform ist auch von großer politischer Bedeutung für ihr Entstehungsland, denn China macht damit den USA ihre bisherige Vormachtstellung im digitalen Bereich streitig. In diesem neuen Wettstreit der beiden Großmächte geht es um die Sammlung und Nutzung persönlicher Daten - ein Schlüsselelement der globalisierten Wirtschaft - aber auch um die Problematik von Überwachung und staatlicher Kontrolle. Die zweiteilige Dokumentation erforscht die Hintergründe dieses medialen Phänomens.

ONLINE FIRST

Syriens neue Herrscher

Dokumentation | Ab dem 15. April auf arte.tv

Die Dokumentation begleitet die neue, aus den radikalislamistischen HTS-Milizen hervorgegangene syrische Führung. Wer sind die Männer, denen es gelang, das Regime von Baschar al-Assad innerhalb von zehn Tagen zu stürzen? Welche Strategie verfolgen Abu Muhammad al-Dscholani und seine Mitstreiter, um ihre Macht zu sichern? "Syriens neue Herrscher" legt die terroristische Vergangenheit und die Ambitionen des neuen syrischen Interimspräsidenten offen, der bereits ankündigte, freie und demokratische Wahlen könnten erst in mehreren Jahren stattfinden.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

ONLINE FIRST

Tracks East: Verboten! Musik zwischen den Fronten

Magazin, die 100. Folge | Ab dem 4. April auf arte.tv

Die 100. "Tracks East"-Folge wirft einen Blick auf die heikle Liaison von Kunst und Politik. Im Sozialismus galt westliche Musik als ideologische Bedrohung. Um sich dem staatlichen Diktat zu widersetzen, wuchs im Verborgenen eine kreative Gegenkultur. Ein beunruhigendes Déjà-vu: In Russland landen unliebsame Künstler auf schwarzen Listen, weil sie sich gegen den Krieg in der Ukraine oder regimekritisch äußern. Die russische Punkband Pornofilmy kann davon ein Lied singen.

WEB ONLY

Unhappy

Magazin, fünf neue Folgen | Ab dem 15. April auf arte.tv

Vom guten Schlaf über die glückliche Beziehung bis zu Rezepten gegen Einsamkeit: In den neuen Folgen "Unhappy" macht sich Ronja von Rönne auf die Suche nach dem guten, glücklichen Leben - im Alltag wie im Urlaub, im Wald wie im Luxushotel. Und mit Unterstützung aus der Forschung: Mehr als 30 Expertinnen und Experten verraten, was zu mehr Lebenszufriedenheit beitragen kann.

MUSIK

LIVESTREAM

Time Warp 2025

Festival | Livestream am 5. April und DJ-Sets im Anschluss auf arte.tv/timewarp

Die Time Warp ist zurück in der Maimarkthalle Mannheim und das größer denn je: auf mehreren Floors mit beeindruckenden Liveshows von weltbekannten und einflussreichen DJs und Produzenten ist diese Feier der elektronischen Musik ein absolutes Muss für alle Raver und Raverinnen.

WEB ONLY

Nick Cave and The Bad Seeds: Accor Arena, Paris

Konzert | Ab dem 7. April auf arte.tv/concert

Die triumphale Rückkehr von Nick Cave and The Bad Seeds nach Frankreich für eine Show der Oberklasse. Der australische Rocker - der letzte seiner Art - beweist mit seinem ungezähmtem Furor, dass er es immer noch drauf hat!

ENTDECKUNG

ONLINE FIRST

Faszination Europa

Sechsteilige Dokumentationsreihe | Ab dem 7. April auf arte.tv

Leoparden in Europas Bergen, Blauwale vor unseren Küsten und Füchse mitten in unseren Städten - Europas Natur wird oft unterschätzt! Von den eisigen Gletschern Islands bis zu den grünen Inseln der Azoren, von den schroffen Gipfeln des Kaukasus bis zur Millionenstadt London, zeigt der Film die erstaunliche Vielfalt unseres Heimatkontinents. Meisterhaft erzählt von Benno Fürmann, offenbart der Film eine Welt, die voller Überraschungen steckt und nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

ONLINE FIRST

Wildes Rumänien: Via Transilvanica

Zweiteilige Dokumentation | Ab dem 18. April auf arte.tv

Unberührte Natur und ursprüngliche Gemeinschaften, soweit das Auge reicht: Das lässt sich auf 1.420 Kilometern der Via Transilvanica, dem neuen Fernwanderweg Rumäniens, erleben. Hier werden Geschichte, Kultur und atemberaubende Landschaften hautnah erfahrbar.

