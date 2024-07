ja4you GmbH

glanzfeuer®: Ein Wohlfühlprodukt mit Nachhaltigkeitsfaktor

Klagenfurt am Wörthersee

Ein bisschen Luxus sollte sich jeder gönnen - doch immer mehr Menschen fragen sich, ob das auch mit dem immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar ist. Was Kamine betrifft, haben Alen und Jusuf mit der Marke glanzfeuer® eine Lösung gefunden. Wie die Tischkamine der beiden nicht nur für romantische Momente und eine stilvolle Wohnkultur sorgen, sondern auch die Umwelt schonen, erfahren Sie hier.

Nichts steht so sehr für Behaglichkeit wie ein prasselndes Kaminfeuer - der gute Ruf der offenen Feuerstelle hat inzwischen allerdings stark gelitten. Ein Wunder ist das nicht, denn die Verbrennung von Holz setzt Feinstaub und andere Schadstoffe frei, welche die Luftqualität erheblich beeinträchtigen und obendrein gesundheitsschädlich sind. Dazu kommt, dass Holz im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl zwar eine bessere Ökobilanz aufweist, aber durch die Verbrennung eben trotzdem erheblich zum Treibhauseffekt und damit zum Klimawandel beiträgt. Aus diesen Gründen verzichten viele Menschen mittlerweile auf einen Kamin. "Nach unserer Erfahrung spielen bei der Entscheidung gegen den traditionellen Kamin neben dem Umweltschutz auch die hohen Kosten und der große Aufwand im täglichen Betrieb eine wichtige Rolle", erläutert Alen von glanzfeuer®. "Das alles ist richtig und nachvollziehbar - doch schade ist es natürlich auch. Das offene Feuer begleitet die Menschheit schon seit ewigen Zeiten, wirkt dabei inspirierend und entfacht die Leidenschaft. Wollen wir uns diese Glücksmomente wirklich versagen?"

"Eine Lösung, die alle Bedenken ausräumt und gleichzeitig eine luxuriöse Note in die Wohnkultur bringt, ist ein Tischkamin, der mit Bioethanol betrieben wird. Er ist nachhaltig, praktisch und mobil und sorgt daher nicht allein in der kalten Jahreszeit, sondern auch im Sommer auf der Terrasse für die richtige Atmosphäre", fügt Jusuf hinzu. Unter dem Markennamen glanzfeuer® bieten die beiden ihre eigens entwickelten Tischkamine seit 2022 über ihren Online-Shop und auf Amazon an. Es geht ihnen um echte Handwerkskunst, die Liebe zum Detail und eine offene Einstellung gegenüber Innovationen. Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich dabei durch den gesamten Prozess: von der Materialwahl und der Herstellung über den Versand bis zum Betrieb. Alen und Jusuf zeigen zudem, dass ein bisschen Luxus für jeden erschwinglich ist.

Warum die Tischkamine von glanzfeuer® nachhaltig und sicher sind

Die Tischkamine von glanzfeuer® schaffen in erster Linie einen warmen und einladenden Rahmen für romantische Dinner zu zweit oder gesellige Runden unter Freunden. Für die Umwelt sind sie dabei unbedenklich, weil sie mit Bioethanol betrieben werden. Bioethanol wird aus Biomasse wie Mais, Zuckerrohr, Weizen und anderen pflanzlichen Materialien produziert. Diese Rohstoffe sind erneuerbar und wachsen extrem schnell nach, was dem Brennstoff einen großen Vorteil gegenüber Kohle, Gas, Erdöl und auch Holz bringt. Darüber hinaus verbrennt Bioethanol sauberer als andere Brennstoffe. Es produziert daher weniger Ruß, Feinstaub, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid. Damit trägt es zu einer geringeren Luftverschmutzung bei und ist schonender für die Gesundheit.

"Unsere Tischkamine sind aber nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders sicher", verrät Alen. "Das liegt zum einen daran, dass flüssiges Bioethanol ganz unproblematisch gelagert oder transportiert werden kann und im Betrieb deutlich weniger gefährlich ist als die meisten Brennstoffe. Zum anderen setzen wir auf innovative Technologien und hochwertige Materialien, um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten. Wir halten uns streng an die Sicherheitsstandards und übertreffen sie in vieler Hinsicht noch. Beispielsweise haben wir eine durchdachte Konstruktion entwickelt, durch die sich das Feuer mit einem einzigen Handgriff entzünden und löschen lässt."

Bei glanzfeuer® kommen also Sicherheit und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design zusammen. Alen und Jusuf wollen eben keine Massenprodukte herstellen und achten daher auf eine hochwertige Ästhetik, eine exzellente Verarbeitung und bestes Material. Plastik ist mit Sicherheit keine Option und das gilt auch für die Verpackung. Das Bioethanol wird übrigens auf Wunsch gleich mitgeliefert, sodass die Kunden das Feuer entzünden können, sobald sie ihren Tischkamin erhalten. Es gibt ihn momentan in zwei Größen und vier verschieden Farben: Schwarz, Roségold, Gold und Silber. Allerdings planen Alen und Jusuf inzwischen bereits Limited Editions und auch einen größeren Standkamin.

Feuer ist die Vision

Während Jusuf einen technischen Beruf erlernt hat, kommt Alen aus dem Vertrieb. Kennengelernt haben sie sich im Studiengang Business-Management und sie merkten schnell, dass sie bei den Themen Design und Technik auf einer Wellenlänge waren. Richtig los ging es aber erst an einem Abend am Wörthersee: Nachdem sich die Sonne schnell gesenkt hatte und die Lichter schlagartig angegangen waren, wurde ihnen klar, dass Feuer ihre Vision war. Bis das erste Produkt dann endlich auf den Markt kam, brauchte es noch viel Engagement, harte Arbeit und Kreativität. Heute vertreiben die beiden ihre Tischkamine in ganz Europa und sind auch schon in den USA vertreten.

"Wirklich berührend ist für uns, dass wir regelmäßig Rückmeldungen glücklicher Kunden bekommen", berichtet Jusuf. "Sie schicken uns Fotos und erzählen Geschichten, die von einer großartigen Feier oder der Flucht aus dem Alltag handeln. Bei vielen Paaren geht die Intimität in der Hektik der Arbeitswelt irgendwann verloren, doch sie sehnen sich nach Ruhe und Geborgenheit. Der sanfte Schein der Flammen bringt dann das zurück, was sie lange vermisst haben. Solche Geschichten schaffen eine unglaubliche Verbindung zwischen uns und unseren Kunden. Sie erinnern uns zudem immer wieder daran, dass wir die Chance haben, die Welt an manchen Stellen ein klein wenig besser zu machen."

Sie wünschen sich einen Tischkamin, bei dem sich Schönheit und Funktionalität mit Nachhaltigkeit verbinden? Schauen Sie sich jetzt die Produkte von glanzfeuer® an und lassen Sie sich von ihrer Qualität überzeugen!

