DVAG-Berater Dennis Peters erhält die Auszeichnung Exzellenter Finanzberater für hervorragende Beratungsleistungen

Dennis Peters, Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), wurde vom Deutschen Innovationsinstitut diind als Exzellenter Finanzberater ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Innovationsinstitut diind verliehen und macht besondere Beratungsleistungen sichtbar.

Die Auszeichnung basiert auf einer eingehenden Bewertung zentraler Service-Faktoren - von der Weiterempfehlungsrate über digitalen Service-Elementen, persönlicher Kundenbetreuung und der erfolgreichen Qualifikation im DVAG-Ausbildungsprogramm. Gerade in der Finanzberatung ist es entscheidend, fundierte Information, Verantwortung und Service-Zugänglichkeit ideal zu verknüpfen.

Dennis Peters konnte in allen Kategorien überzeugen. Seit 2002 begleitet er Kundinnen und Kunden mit einer strukturierten Fünf-Schritte-Vorgehensweise - von der Analyse der Ist-Situation über ein individuelles Finanz- und Vorsorgekonzept bis zur Umsetzung und dauerhaften Betreuung. Besonders positiv bewertet wurden die sehr hohe Kundenzufriedenheit (4,9 von 5 Sternen aus 119 Bewertungen) und die verlässliche Erreichbarkeit sowie der informative Webauftritt mit klarer Terminführung. Zudem beeindruckt die konsequente Kundenbegleitung: Vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Betreuung - transparent, verständlich und auf Augenhöhe.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt, dass mein ganzheitlicher Ansatz - klare, verständliche Finanzberatung mit verlässlichem Kundenservice zu verbinden - nicht nur sichtbar, sondern wirksam ist" ,so Dennis Peters, Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).

Mit dieser Anerkennung unterstreicht Dennis Peters seinen Anspruch, Qualität, Transparenz und Service erfolgreich miteinander zu verbinden. Die Auszeichnung steht exemplarisch für Finanzberatung, die Verantwortung übernimmt - sowohl für heutige als auch für kommende Lebensphasen.

Dennis Peters ist Vermögensberater und Finanzcoach der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Hamburg. Er begleitet Kundinnen und Kunden seit 2002 mit einem strukturierten Finanzcoaching in fünf Schritten - von der Analyse über Konzept und Umsetzung bis zur laufenden Betreuung.

