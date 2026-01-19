DOLOMITES Val Gardena

Frühlingsskilauf im Val Gardena - wenn der Winter sein schönstes Finale feiert

St. Christina

Während im Tal bereits die ersten Blumen blühen, laden oben auf den Pisten der Dolomiten perfekt präparierte Abfahrten zu genussvollen Schwüngen ein. Bis zum 7. April sind die Liftanlagen im Val Gardena geöffnet und bieten beste Bedingungen für all jene, die Skifahren lieber mit Sonne im Gesicht als mit klammen Fingern erleben.

Das Grödnertal zählt zu den renommiertesten Skiregionen der Alpen und zeigt sich gerade im Frühjahr von seiner feinsten Seite. Morgens griffiger Schnee, mittags Firn - dazu klare Sicht auf die markanten Felsformationen von Langkofel, Plattkofel und Sellagruppe. Wer hier Ski fährt, fährt nicht nur Pisten, sondern Panoramen.

Der Frühlingsskilauf im Val Gardena wird zur Genussrunde

Weniger Trubel, mehr Raum für weite Schwünge und entspannte Pausen auf sonnigen Terrassen.Mehr Zeit für lange Mittagspausen, für Südtiroler Küche auf der Hütte, für einen Espresso in der Sonne oder ein Glas Wein mit Blick auf die Dolomiten. Die Stimmung ist gelöst, sportlich und stilvoll zugleich. Ob ambitionierte Skifahrer, Genussfahrer oder Familien - jetzt zeigt sich die Region von ihrer entspanntesten Seite.

Und weil Val Gardena weiß, wie man das Saisonfinale feiert, begleiten ausgewählte Events den Frühling auf den Pisten. Hier wird Skifahren zum Lebensgefühl.

Dolomites Dirndl Ski Day am 8. März 2026

Der Frühling startet bunt: Beim Dolomites Dirndl Ski Day feiern Frauen den Internationalen Frauentag auf Skiern und das stilecht im Dirndl. Auf der Seiser-Alm bei der Sanon-Hütte treffen sportlicher Ehrgeiz, Tradition und gute Laune aufeinander. Danach geht es nahtlos ins Après-Ski mit Musik, Genuss und ausgelassener Stimmung.

Rock the Dolomites vom 19. bis 28. März 2026

Skifahren trifft Soundtrack: Bei Rock the Dolomites sorgen eine ganze Woche lang Rockbands aus der Region auf Hütten und Sonnenterrassen für Festival-Feeling in alpiner Kulisse. Tagsüber Carven, nachmittags Beats - der perfekte Rhythmus für den Frühlingsskilauf.

Spring Race Party am 21. März 2026

Locker, kreativ und alles andere als gewöhnlich: Die Spring Race Party verbindet ein Spaßrennen mit Partylaune. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, gute Stimmung garantiert. Ein Event, das zeigt, wie entspannt und humorvoll Skifahren in Val Gardena sein kann.

Südtirol Gardenissima & Kids am 28. und 29. März 2026

Sportlich wird es beim legendären Riesenslalom auf der Seceda. Am Samstag messen sich ambitionierte Skifahrer auf einer der längsten Rennstrecken der Alpen, am Sonntag gehört die Bühne den Kids. Hochklassiger Skisport vor beeindruckender Kulisse.

Winter Finals vom 1. bis 6. April 2026

Das große Finale der Saison: Eine Woche lang vereinen die Winter Finals Skivergnügen, Kulinarik, DJ-Sounds und entspannte Lounge-Atmosphäre. Höhepunkte sind das Lockenfest und die Weißwurstparty sowie das am 5. April stattfindende große Closing-Event. Ein stilvoller Abschied vom Winter, genau dort, wo der Frühling am schönsten ist. Mehr zum Winter-Finals-Programm unter: www.winterfinals.com

