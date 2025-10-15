PHARMA FAKTEN

Arzneimittel-Innovationen: Für Gesundheit und Wohlstand

Berlin (ots)

Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und welchen Beitrag leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche Fragen ging es bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa erstellt wurde. Wir haben mit Prof. Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als Wissenschaftlicher Beirat begleitet hat, über die Ergebnisse gesprochen - und darüber, was ihn am meisten daran überrascht hat: https://pharma-fakten.de/news/studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-weite-kreise/

Außerdem auf Pharma-Fakten.de: "Wie Innovation Krankheit besiegt" - eine Serie, die deutlich macht, welche Auswirkungen die Früchte der Arzneimittelforschung auf die Gesundheit der Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft haben. Alle Artikel dazu hier: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/wie-innovation-krankheit-besiegt/.

Pharmaforschung: Wie Innovation Krankheit besiegt

Arzneimittelinnovationen ermöglichen die Behandlung von Krankheiten, für die es bisher keine wirksame Therapie gab, und verbessern bestehende Behandlungen durch höhere Wirksamkeit und bessere Verträglichkeit. Sie spielen damit eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Um zu zeigen, wie sehr die Menschheit von medizinischen Innovationen profitiert, hat der Verein LAWG das Projekt "Der Wert medizinischer Innovationen" gestartet, das Pharma Fakten in einer Serie aufgreift.

https://pharma-fakten.de/news/pharmaforschung-wie-innovation-krankheit-besiegt/

Wie die Pharmabranche Bayern durch Krisenzeiten bringt

Wo andere Branchen Stellen abbauen, schafft die Pharmaindustrie in Bayern neue Arbeitsplätze. Während andere Firmen Gelder streichen, investieren pharmazeutische Unternehmen verstärkt im Freistaat. Das zeigt eine von der Pharmainitiative Bayern beauftragte Studie. Demnach erweist sich die Pharmabranche als Stabilitätsanker - sowohl für die bayerische Volkswirtschaft als auch für Gesamtdeutschland.

https://pharma-fakten.de/news/wie-die-pharmabranche-bayern-durch-krisenzeiten-bringt/

Gesundheit: Schlüssel zu einer leistungsfähigen Gesellschaft

Um Deutschland auf den Pfad von Wachstum und Prosperität zurückzuführen, haben 14 Expert:innen eine Idee: Sie fordern, dass Gesundheit als zentraler Bestandteil der Wachstumspolitik gefördert und - neben Verkehrsinfrastruktur, Verteidigung und Bildung - als vierter Bereich bei der Priorisierung öffentlicher Ausgaben etabliert wird. Denn Gesundheit ist das Fundament einer zukunftsfähigen Gesellschaft, heißt es in dem Handlungsaufruf.

https://ots.de/xi9UFK

