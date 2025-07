Kontrast Personalberatung GmbH

Pflegequalität braucht nachhaltige Führung - Strategiewechsel in der Stellenbesetzung von Pflegedienst Leitungsstellen zu beobachten

Hamburg (ots)

Immer mehr Einrichtungen suchen verantwortungsvolle Pflegefachkräfte für Leitungsaufgaben. Der Markt ist da - doch viele Pflegedienstleitungen lassen sich derzeit als "Springer" verleihen. Was kurzfristig finanziell attraktiv erscheint, verhindert langfristig genau das, was Pflege leisten soll: Verantwortung, Beziehung, Qualität.

"Wir sprechen täglich mit PDLs, die irgendwann spüren, dass sie in der Leiharbeit nicht das bewegen können, was sie eigentlich antreibt", berichtet Dipl.-Psych. Annette Feist, Geschäftsführerin der auf das Gesundheitswesen spezialisierten Kontrast Personalberatung GmbH. Patientenversorgung braucht Stabilität - und die entsteht nicht durch wechselnde Einsatzorte, sondern durch Führung vor Ort.

Pflegedienstleitungen bundesweit in Festanstellung

Die Hamburger suchen aktuell bundesweit Pflegedienstleitungen, Bereichsleitungen und Leitungskräfte in der Pflegeausbildung, unter anderem für die Altenpflege, ambulante Dienste und Behindertenhilfe - in Festanstellung. Die Träger reichen von kommunalen Eigenbetrieben über paritätische Einrichtungen bis hin zu privaten Anbietern. Alle bieten verlässliche Arbeitsbedingungen, tarifgebundene Gehälter und echte Gestaltungsspielräume.

"Viele PDLs berichten uns, dass sie zurück in echte Verantwortung wollen - raus aus der Feuerwehrrolle, rein in ein Umfeld, wo sie wieder Teams aufbauen, Pflegequalität sichern und stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit sein können", so Feist weiter. In der Zeitarbeit fehle oft genau das: Beziehung zum Team, zur Einrichtung, zu den Pflegebedürftigen.

Geprüfte Kunden - Top-Vakanzen

Und auch auf Arbeitgeberseite wird genau hingesehen. "Wir vermitteln keine Pflegekräfte an Einrichtungen, die nur Lückenfüller oder Schönwetterkapitäne suchen", erklärt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer der Kontrast Personalberatung GmbH. "Ich prüfe Unternehmenskonzepte darauf, ob dort wirklich verantwortliche, denkende Leitungskräfte gewünscht sind - oder ob man sich eine Alibi-PDL in die Organisation stellt. Nur tragfähige Strukturen sichern auch tragfähige Pflegequalität."

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell