Trinkwasser sichern, Umwelt schützen: Kommunale Arbeitgeber suchen Ingenieurinnen und Ingenieure für Siedlungswasserwirtschaft

Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung überzeugt mit strategischem Personalmarketing und Active Sourcing im Bereich Forschung, Bildung und Lehre Die Kontrast Personalberatung GmbH konnte in den vergangenen Monaten mehrere anspruchsvolle Berufungsverfahren an Hochschulen und Universitäten in ganz Deutschland erfolgreich begleiten. Insbesondere für Professuren in ...

mehr