Kontrast Personalberatung GmbH

Erfolgreiche Kandidatengewinnung für Professuren und Hochschulleitungen

Hamburg (ots)

Kontrast Personalberatung überzeugt mit strategischem Personalmarketing und Active Sourcing im Bereich Forschung, Bildung und Lehre

Die Kontrast Personalberatung GmbH konnte in den vergangenen Monaten mehrere anspruchsvolle Berufungsverfahren an Hochschulen und Universitäten in ganz Deutschland erfolgreich begleiten. Insbesondere für Professuren in den Bereichen Medizin und Pflege, Ingenieurwesen und IT sowie Geisteswissenschaften wurden geeignete Kandidat*innen identifiziert, gewonnen und vermittelt. Darüber hinaus gelang es, auch Führungspositionen im Hochschulmanagement - darunter Kanzler*innen und Direktor*innen - nachhaltig zu besetzen.

Gezielte Ansprache auf allen relevanten Kanälen

Der Erfolg in der Kandidatengewinnung beruht auf einem differenzierten Personalmarketing, das klassische und digitale Maßnahmen wirksam verbindet. Die Kontrast Personalberatung GmbH publiziert Vakanzen in ausgewählten Fach- und Hochschulmedien, nutzt zielgerichtete Social-Media-Kampagnen und setzt auf leistungsstarkes Stellenanzeigen-Marketing.

In Kombination mit einer aktiven Direktansprache potenzieller Kandidat*innen entsteht so ein professioneller Suchprozess, der sowohl Reichweite als auch individuelle Passgenauigkeit sicherstellt.

Erfahrung und Netzwerk als Schlüssel zum Erfolg

Mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung verfügt die Kontrast Personalberatung GmbH über gewachsene Kandidatenpools und ein umfassendes Netzwerk in den Bereichen Forschung, Bildung und Lehre. Diese gezielte Marktkenntnis ermöglicht es, auch für spezialisierte oder herausfordernde Suchprofile zeitnah passende Persönlichkeiten zu identifizieren - von der Professur mit Lehrverpflichtung bis zur strategischen Verwaltungsleitung. Der beratungsintensive Austausch mit den Trägern und Berufungskommissionen gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die strukturierte Begleitung von Auswahlverfahren.

Management Assessments für Führungsfunktionen

Anknüpfend an die erfolgreiche Gewinnung von Fach- und Führungskräften im Wissenschaftsbereich, begleitet die Kontrast Personalberatung GmbH zunehmend auch die nächsten Schritte im Auswahlprozess. Mit strukturierten Einzelassessments und maßgeschneiderten Management-Assessments unterstützt das Unternehmen Hochschulen und Universitäten bei der fundierten Eignungsbeurteilung und Entscheidungsfindung - insbesondere bei der Besetzung von Leitungsfunktionen im wissenschaftlichen Umfeld.

