Neuer Executive Search Auftrag - Kanzler*in für Hochschule in Schleswig-Holstein gesucht

Hamburg (ots)

Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt bei Nachfolgeregelung in der Hochschulverwaltung

Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg, ein führender Headhunter für Forschung, Bildung und Lehre im deutschsprachigen Raum, wurde mit der Nachfolgeregelung einer Schlüsselposition im Hochschulmanagement betraut: die Besetzung der Position Kanzler*in (m/w/d) an einer Hochschule in Schleswig-Holstein.

Recruiting nach Führungspersönlichkeiten im Wissenschaftsmanagement

Im Rahmen des Mandats übernimmt die auf Executive Search spezialisierte Personalberatung die gezielte Kandidatengewinnung für die Leitung der Hochschulverwaltung. Die Stelle richtet sich an erfahrene Führungspersönlichkeiten im Wissenschaftsmanagement, insbesondere mit Verwaltungsexpertise an Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hamburger Personalberatung greift dabei auf ihren umfangreichen Kandidatenpool im Bereich Wissenschafts- und Hochschulmanagement zurück und unterstützt die Ausschreibung durch eine breit angelegte Social-Media-Kampagne zur Ansprache qualifizierter Interessent*innen.

Die Stellenausschreibung ist ab sofort auf dem Karriereportal der Kontrast Personalberatung GmbH veröffentlicht: Zur Ausschreibung - Kanzler*in Hochschule Schleswig-Holstein

Über die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg

Seit über 30 Jahren begleitet die Kontrast Personalberatung GmbH Hochschulen, Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen bei der Besetzung von Präsidentinnen-, Rektorats- und Kanzlerinnenpositionen. Mit einem spezialisierten Executive-Search-Team, passgenauen Auswahlverfahren und einem langjährig gewachsenen Kandidaten-Netzwerk zählt das Unternehmen zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum.

