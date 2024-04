Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

CATL und Beijing Hyundai unterzeichnen strategische Vereinbarung über EV-Batterien

Beijing (ots/PRNewswire)

Am 25. April 2024 unterzeichneten CATL (SZ:300750) und Beijing Hyundai auf der Auto China 2024 eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft, um bei den EV-Projekten von Beijing Hyundai zusammenzuarbeiten und zukünftige Elektromodelle von Beijing Hyundai mit CATL-Batterien zu betreiben.

Als Joint Venture mit einer starken Präsenz in China seit 21 Jahren hat Beijing Hyundai mehr als 12 Millionen Fahrzeuge in China verkauft und damit seine zuverlässige Fähigkeit zur Fahrzeugherstellung unter Beweis gestellt. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit CATL im Jahr 2017 hat Beijing Hyundai eine Reihe beliebter Modelle auf den Markt gebracht, von denen insgesamt mehr als 200.000 Stück verkauft wurden.

Mit der neuen Vereinbarung wird Beijing Hyundai voraussichtlich eine Welle von mehr als 10 weltweit führenden Modellen auf den Markt bringen, die mit der neuesten Batterietechnologie von CATL ausgestattet sind, darunter CTP und NP. CATL wird seine technologischen Vorteile nutzen, um gemeinsam mit Beijing Hyundai hochwertige Automobilprodukte zu entwickeln und das Geschäftswachstum von Beijing Hyundai in China zu unterstützen. Ein gemeinsamer Fokus auf die Produktentwicklung ist für beide Unternehmen ein Gewinn.

CATL hat die Partnerschaft mit Hyundai in den letzten Jahren aufgebaut und verstärkt. Im Oktober 2021 haben CATL und Hyundai Mobis Co, Ltd. (MOBIS) eine Vereinbarung über Technologielizenzen und Partnerschaften unterzeichnet, wonach CATL seine CTP-Technologie (Cell to Pack) bei MOBIS einführen und offenlegen sowie MOBIS bei der Lieferung entsprechender CTP-Produkte nicht nur in Südkorea, sondern auch weltweit unterstützen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399221/CATL_and_Beijing_Hyundai_sign_strategic_agreement_on_EV_batteries.jpg

