Ein gutes Leben mit Diabetes: "Die Chancen stehen so gut wie noch nie"

1923 machte das forschende Pharmaunternehmen Lilly das weltweit erste Insulinpräparat verfügbar - ein Meilenstein für die Behandlung von Diabetes. Seitdem hat die Forschung viele Fortschritte gemacht. Es stehen heute gezielt wirkende Arzneimittel zur Verfügung, die weitaus mehr können als nur den Blutzuckerspiegel zu senken. Darüber spricht Dr. Jörg-Markus Paul, Medizinischer Leiter Kardiometabolische Gesundheit bei Lilly Deutschland, im Interview: https://ots.de/PrdTfn.

Wie Innovation Krankheit besiegt: Diabetes

Die Behandlung von Menschen mit Diabetes hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Das liegt vor allem an der Entwicklung von neuen Arzneimitteln und Arzneimittelklassen, die neben der Kontrolle des Blutzuckers auch die Folge- und Begleiterkrankungen vermindern helfen. In der Pharma Fakten-Serie "Wie Innovation Krankheit besiegt" geht es diesmal um die Stoffwechselerkrankung Diabetes.

Immer mehr Diabetes weltweit: "Untätigkeit ist keine Option"

Es sind mehr als die Bevölkerung der USA, Kanadas, Mexikos und der Karibik zusammen: Weltweit leben fast 600 Millionen Erwachsene mit Diabetes. Das geht aus einem Bericht der International Diabetes Federation (IDF) hervor. Sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene braucht es "energischere Maßnahmen" im Kampf gegen diese Erkrankung - angefangen bei Prävention und Früherkennung, heißt es seitens der Organisation. Das gilt auch für Deutschland.

