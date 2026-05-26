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Programmänderungen ZDFinfo KW 26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Samstag, 20.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 „Terra X Harald Lesch: Blackout“ um 6.00 Uhr entfällt „Terra X Harald Lesch... und die Wahrheit über UFOs“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 21.06. Bitte Programmänderung beachten: „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 23.06. Bitte Programmergänzung beachten: 6.45 Ermittler! Bis der Tod euch scheidet Deutschland 2021 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 25.06. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 26.06. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 „Terra X History: Magrot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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