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Programmänderungen ZDFinfo KW 26

Mainz (ots)

Woche 26/26 
Samstag, 20.06. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.00	 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte
	 Deutschland 2020

	„Terra X Harald Lesch: Blackout“ um 6.00 Uhr entfällt                       	„Terra X Harald Lesch... und die Wahrheit über UFOs“ um 6.30 Uhr 	entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 21.06. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 7.00 Uhr 	entfällt 



(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 23.06. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

 6.45	 Ermittler!
	 Bis der Tod euch scheidet
	 Deutschland 2021


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 25.06. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.15	 Wer ist El Chapo?
	 Deutschland 2023

	„plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht 	weggesperrt“ entfällt

                                                                                (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 26.06. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  8.30	 ZDF-History
	 Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela
	 Deutschland 2019

	„Terra X History: Magrot Friedländer. Acht Gespräche und ein 	Ausflug“ entfällt

                                                                                (weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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