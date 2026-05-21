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ZDFinfo-Programmänderung 25/26

Mainz (ots)

Woche 25/26

Bitte Programmänderungen beachten:

Dienstag, 16.6.

7.00 Wer ist der Trump-Clan

Deutschland 2024

Die sieben großen Rätsel der Menschheit entfällt!

Freitag, 19.6.

5.30 Mythen und Monster

6.15 UFO gesichtet – Die wahren Foo-Fighter

Geheimwaffen der Nazis?

Großbritannien 2023

7.00 UFO gesichtet – Die wahren Foo-Fighter

Forschung oder Täuschung

Großbritannien 2023

Die Geschichte der Fantasy entfällt!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.05.2026 – 15:50

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 24/26

    Mainz (ots) - Woche 24/26 Bitte Programmänderungen beachten: Samstag, 6.6. 11.00 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt Frankreich 2024 USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt! … 4.00 Die Spur Mit KI zur Biowaffe Wie real ist die Gefahr? Deutschland 2023 Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen! Montag, 8.6. 12.15 Mysterien des Weltalls ...

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  • 13.05.2026 – 10:56

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 23/26

    Mainz (ots) - Woche 23/26 Bitte Programmänderungen beachten: Samstag, 30.5. 11.30 Lesch Kosmos Asteroiden – Abwehrmission im All Deutschland 2022 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30! Sonntag, 31.5. 6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit Die zweite Erde USA 2018 Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen ...

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  • 07.05.2026 – 09:19

    ZDFinfo-Programmänderung ab Woche 22/26

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.5. Bitte Folgenänderung beachten: 15.00 Knast in Deutschland Frauen, Gitter, Hoffnung Deutschland 2025 … 2.15 Knast in Deutschland Weggesperrt für Jahrzehnte Deutschland 2025 Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt! Woche 24/26 Montag, 8.6. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Knast in Deutschland Mehr als lebenslänglich Deutschland 2024 Knast in Deutschland: ...

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