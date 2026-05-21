ZDFinfo-Programmänderung 25/26

Mainz (ots) - Woche 23/26 Bitte Programmänderungen beachten: Samstag, 30.5. 11.30 Lesch Kosmos Asteroiden – Abwehrmission im All Deutschland 2022 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30! Sonntag, 31.5. 6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit Die zweite Erde USA 2018 Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen ...

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