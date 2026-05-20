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ZDFinfo-Programmänderung Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26

Bitte Programmänderungen beachten:

Samstag, 6.6.

11.00 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt

Frankreich 2024

USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt!

4.00 Die Spur

Mit KI zur Biowaffe

Wie real ist die Gefahr?

Deutschland 2023

Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen!

Montag, 8.6.

12.15 Mysterien des Weltalls

Der große Bruder

USA 2016

Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen sowie Wer ist Kim Yo-jong um 16 Uhr entfallen!

Mittwoch, 10.6.

8.30 Wer ist El Chapo

Deutschland 2023

Planet e.: Delfine – die illegale Jagd entfällt!

Freitag, 12.6.

12.45 ZDF-History

Göttinnen der Leinwand

Deutschland 2017

Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co entfällt!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 10:56

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 23/26

    Mainz (ots) - Woche 23/26 Bitte Programmänderungen beachten: Samstag, 30.5. 11.30 Lesch Kosmos Asteroiden – Abwehrmission im All Deutschland 2022 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30! Sonntag, 31.5. 6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit Die zweite Erde USA 2018 Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen ...

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  • 07.05.2026 – 09:19

    ZDFinfo-Programmänderung ab Woche 22/26

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.5. Bitte Folgenänderung beachten: 15.00 Knast in Deutschland Frauen, Gitter, Hoffnung Deutschland 2025 … 2.15 Knast in Deutschland Weggesperrt für Jahrzehnte Deutschland 2025 Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt! Woche 24/26 Montag, 8.6. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Knast in Deutschland Mehr als lebenslänglich Deutschland 2024 Knast in Deutschland: ...

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  • 04.05.2026 – 12:53

    Programmänderungen ZDFinfo KW 22

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.05. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Soldaten im Knast Freigang, Sex, Fahnenflucht Großbritannien 2024 „ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 25.05. Bitte Programmänderung beachten: „Die sieben Mythen der Antike“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir ...

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