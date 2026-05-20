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ZDFinfo-Programmänderung Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26

Bitte Programmänderungen beachten:

Samstag, 6.6.

11.00 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt

Frankreich 2024

USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt!

…

4.00 Die Spur

Mit KI zur Biowaffe

Wie real ist die Gefahr?

Deutschland 2023

Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen!

Montag, 8.6.

12.15 Mysterien des Weltalls

Der große Bruder

USA 2016

Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen sowie Wer ist Kim Yo-jong um 16 Uhr entfallen!

Mittwoch, 10.6.

8.30 Wer ist El Chapo

Deutschland 2023

Planet e.: Delfine – die illegale Jagd entfällt!

Freitag, 12.6.

12.45 ZDF-History

Göttinnen der Leinwand

Deutschland 2017

Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co entfällt!

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