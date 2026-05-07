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ZDFinfo-Programmänderung ab Woche 22/26

Mainz (ots)

Woche 22/26

Samstag, 23.5.

Bitte Folgenänderung beachten:

15.00 Knast in Deutschland

Frauen, Gitter, Hoffnung

Deutschland 2025

2.15 Knast in Deutschland

Weggesperrt für Jahrzehnte

Deutschland 2025

Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt!

Woche 24/26

Montag, 8.6.

Bitte Folgenänderung beachten:

20.15 Knast in Deutschland

Mehr als lebenslänglich

Deutschland 2024

Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 04.05.2026 – 12:53

    Programmänderungen ZDFinfo KW 22

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.05. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Soldaten im Knast Freigang, Sex, Fahnenflucht Großbritannien 2024 „ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 25.05. Bitte Programmänderung beachten: „Die sieben Mythen der Antike“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir ...

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  • 27.04.2026 – 12:17

    Programmänderungen ZDFinfo KW 21

    Mainz (ots) - Woche 21/26 Montag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Ermittler! - Schauplatz Berlin“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 4.00 Musk gegen Trump Machos, Macht, ...

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  • 22.04.2026 – 14:56

    Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 27.05.

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Mittwoch, 27.05. Bitte Programmänderungen beachten: 18.00 Wer ist Gianni Infantino? Deutschland 2023 18.15 sportstudio UEFA Champions League Magazin Deutschland 2026 „Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches“ um 18.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr ist vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen ...

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