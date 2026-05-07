ZDFinfo-Programmänderung ab Woche 22/26

Mainz (ots) - Woche 21/26 Montag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Ermittler! - Schauplatz Berlin“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 4.00 Musk gegen Trump Machos, Macht, ...

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