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Programmänderungen ZDFinfo KW 21

Mainz (ots)

Woche 21/26 Montag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Ermittler! - Schauplatz Berlin“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 4.00 Musk gegen Trump Machos, Macht, Milliarden Deutschland/USA 2025 „Wirecard - Game Over“ entfällt (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 22.05. Bitte Programmänderung beachten: 8.15 Food Trip - Essen und Leben in ... Paris - Banlieues, Sterneküche und Traditionen USA 2022 „besseresser: Falsche Feinkost-Versprechen - Sebastian Lege packt aus“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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