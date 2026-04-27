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Programmänderungen ZDFinfo KW 21

Mainz (ots)

Woche 21/26 
Montag, 18.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  	„ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der 	Unheimlichen“ um 6.30 Uhr entfällt
	 

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 19.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.30	 Wer ist El Chapo?
	 Deutschland 2023
	„Ermittler! - Schauplatz Berlin“ entfällt
                                                                                (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Bitte Programmänderung beachten: 
  4.00	 Musk gegen Trump
	 Machos, Macht, Milliarden
	 Deutschland/USA 2025

 	„Wirecard - Game Over“ entfällt


(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 22.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  8.15	 Food Trip - Essen und Leben in ...
	 Paris - Banlieues, Sterneküche und Traditionen
	 USA 2022

	„besseresser: Falsche Feinkost-Versprechen - Sebastian Lege packt 	aus“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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