Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 27.05.
Mainz (ots)
Woche 22/26 Mittwoch, 27.05. Bitte Programmänderungen beachten: 18.00 Wer ist Gianni Infantino? Deutschland 2023 18.15 sportstudio UEFA Champions League Magazin Deutschland 2026 „Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches“ um 18.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr ist vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
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