Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 27.05.

Mainz (ots) - Woche 19/26 Montag, 04.05. Bitte Programmänderungen beachten: 5.45 Geheime Zeichen Die rätselhafte Schatzkammer Frankreich 2024 „Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches“ entfällt 6.30 Geheime Zeichen Der Tempel der Hieroglyphen Frankreich 2024 „Die sieben Mythen der Antike“ entfällt „Die sieben größten Weltwunder der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 06.05. Bitte ...

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