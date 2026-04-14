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"Mimi Sandmädchen": neuer Kinderpodcast ab 24. April exklusiv in ARD Sounds

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Berlin (ots)

Sie ist jung, trägt eine Sternentasche und bringt schöne Geschichten für die kleinen Pausen im Alltag mit: Ab 24. April 2026 bekommen die Kinder Besuch von Mimi Sandmädchen, die in ihrem gleichnamigen Podcast lustige und musikalische Abenteuer für die Kleinsten präsentiert. In den Hörspielreihen "Mio, das Eichhörnchen", "Mikas Spielzeugkiste" und "Im Kuscheltierkindergarten" geht es um Fantasie, Gefühle, Freundschaft und Wissen. Der Podcast "Mimi Sandmädchen" umfasst zwölf Folgen und ist exklusiv in ARD Sounds verfügbar.

Anja Hagemeier, Leiterin der rbb-Abteilung Familie & Kinder: "Mit 'Mimi Sandmädchen' erweitern wir die Sandmann-Welt und das Audio-Angebot für die jüngsten Hörerinnen und Hörer. Während 'Unser Sandmännchen' zum festen Abendritual gehört und Gute-Nacht-Geschichten mitbringt, begleitet Mimi die Kinder als Freundin mit liebevollen Geschichten durch den Tag. Ihre Hörspiele bieten ruhige und lustige Momente, zahlreiche Lieder laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Wir freuen uns schon auf den neuen Podcast und sind gespannt auf die Reaktionen der Kinder und Familien."

Die Hörspiele: Ausruhmomente mit "Mimi Sandmädchen"

Mimi Sandmädchen liebt die kleinen Pausen, in denen der Alltag für einen Moment stillsteht. Zwar sind sie und der Sandmann nicht verwandt, aber sie kommen beide aus dem Traumland. Während das Sandmännchen mit seinem Traumsand die Kinder am Ende des Abendgrußes ins Land der Träume schickt, zaubert Mimi mit ihrem Glitzersand magische Geschichten am Tage herbei. Nach der Eingangsmelodie des Podcasts greift Mimi in ihre Sternentasche: eine Handvoll Sand, einmal pusten und schon erklingen die Hörspiele.

In der Reihe "Mio, das Eichhörnchen" geht es um Fragen wie: "Warum ist da ein Loch im Baum?" oder "Was ist das für ein Hügel auf der Wiese?" Mio beobachtet, staunt und denkt sich zusammen mit seinem Freund Piep Antworten aus. Intuitiv und fantasievoll. Aus "Mikas Spielzeugkiste" meldet sich jeden Tag ein anderes Spielzeug zu Wort - z.B. ein Saurier oder eine Trommel. Manchmal ist es fröhlich, manchmal ängstlich oder wütend. Doch wenn Mika mit ihm spielt, können sich die Gefühle des jeweiligen Spielzeuges auch wieder ändern. Die Hörspielreihe "Im Kuscheltierkindergarten" nimmt die Kinder mit in die Kita. Dort geht es in der ersten Episode um den "größten Turm der Welt", der immer wieder umfällt, bis alle gemeinsam anpacken.

Ab 24. April 2026 in ARD Sounds

Die erste Staffel von "Mimi Sandmädchen" umfasst zwölf Folgen mit einer Länge von je 5-8 Minuten. Der Podcast startet am Freitag, 24. April 2026, exklusiv in ARD Sounds mit den Auftaktfolgen der drei Hörspielreihen. Die weiteren Folgen erscheinen freitags im Wochenrhythmus als Doppelpack. Der Trailer ist bereits online. Der Podcast wird empfohlen für Kinder ab zwei Jahren. Eine zweite Staffel ist in Planung.

"Mimi Sandmädchen" ist eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb, Script & Produktion: Nina Rauschenbach und Cornelia Seliger), die Redaktionsleitung liegt bei Anja Hagemeier (Leiterin der rbb-Abteilung Familie & Kinder), die Projektleitung bei Nina Paysen (rbb-Redakteurin "Unser Sandmännchen"). Die Gestaltung von Mimi Sandmädchen wurde von Stefan Schomerus (Regisseur "Unser Sandmännchen"), Scarlett Nimz und Joanna Winograd (beide rbb-Grafik) im Auftrag der Redaktion umgesetzt. Liedkomposition und Gesang: Lena Bender. Ton und Sounddesign: Benjamin Ihnow und Kai Schulze (rbb). Die Sprecherinnen und Sprecher sind Cathlen Gawlich (Mimi Sandmädchen, Tiere, Spielzeuge), Stefan Kaminski (Mio, Teddy, Spielzeuge), Tabea Börner (Erzählerin u.a.), Nina Rauschenbach (Hase u.a.) und Juno Walser (Mika).

Pre-Listening

Bei Interesse können wir Ihnen die Auftaktfolgen der drei Hörspielreihen zum Anhören bereitstellen. Bitte wenden Sie sich an rbb Presse & Information, Nicola zu Stolberg, programmpresse@rbb-online.de.

Inhaltsangaben zu den zwölf Podcast-Episoden finden Sie im rbb-Presseportal. Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.

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