ARD Sounds

Öffentlich-rechtliches Hör-Universum in einer App:

ARD Sounds erfolgreich gestartet

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Frankfurt (ots)

Seit dem 9. März ist die neue Audio-App ARD Sounds verfügbar - und bereits auf 5,6 Millionen Endgeräten in der ganzen Welt angekommen. Zusätzlich greifen schon jetzt monatlich drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer per Sprachsteuerung auf ARD Sounds zu. Damit löst ARD Sounds offiziell die ARD Audiothek ab, als gemeinsame Audio-Plattform aller Landesrundfunkanstalten. Der neue Name und das neue Design stehen für ein noch besseres Hörangebot mit optimaler Auffindbarkeit, nach dem Motto: "Der Playbutton für deinen Tag."

Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen und Vorsitzender der ARD-Audioprogrammkonferenz: "Mit ARD Sounds wird die Zukunft von Audio greifbar. Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt über eine einzige App Zugang zu allem, was sie an unserem Audio-Portfolio lieben und was sie durch den Tag begleitet: die besten Hosts aus den Live-Programmen, die geballte Podcasts-Power, top aktuelle Themen, große Sportevents und ein Soundtrack für den ganzen Tag."

Umstieg einfach und nutzerfreundlich

Die ARD-Sounds-App steht in allen Appstores sowie über www.ardsounds.de/apps zum kostenfreien Download bereit. Wer bislang die ARD Audiothek genutzt hat, muss lediglich das Update installieren. Gewohnte Inhalte, persönlich gespeicherte Einstellungen und gemerkte Podcasts bleiben vollständig erhalten. Neue Funktionen kommen nach und nach hinzu.

Die App ist für eine komfortable Nutzung auf allen gängigen Endgeräten optimiert. Bei der Verwendung mehrerer Geräte gewährleistet das ARD-Konto eine übergreifende Synchronisation von Favoriten, Playlists und Hörverlauf.

Kai Gniffke, Intendant der federführenden Anstalt SWR: "Mit ARD Sounds können die Menschen unsere Audioangebote auf allen Geräten weitgehend barrierefrei nutzen, ohne auf internationale Streaming-Plattformen angewiesen zu sein."

Schrittweiser App-Umzug von mehr als vierzig Programmen

Wer seinen Lieblingssender bisher über eine eigene App gehört hat, findet künftig eine neue Heimat in ARD Sounds. Dafür werden in den kommenden Wochen mehr als vierzig Hörfunkprogramme schrittweise in die neue App integriert. Deren Fans werden benachrichtigt, wenn der Wechsel ansteht. Eine an den Lieblingssender angepasste Begrüßung ermöglicht es, den gewohnten Radiosender direkt als Start-Favorit zu hinterlegen und einfach in der neuen App weiterzuhören. Vertraute Stimmen und regionale Inhalte bleiben so auch über ARD Sounds jederzeit und überall abrufbar.

Bertram Gugel, Leiter Geschäftsfeld Plattformen der ARD Tech-Unit: "ARD Sounds macht unser Online-Audioangebot zukunftsfähig. Neben exklusiven Inhalten finden die Nutzenden hier alle Radiowellen der ARD zentral an einer Stelle und können durch umfassende Personalisierungsmöglichkeiten ihre ganz eigene Erfahrung schaffen. Die Basis dafür bildet eine gemeinsame Infrastruktur, mit der wir hervorragend für die Zukunft der Audionutzung aufgestellt sind."

ARD Sounds & Partner

Bereits jetzt sind Programme des Deutschlandradios Teil des Angebots von ARD Sounds. Bald kommen auch Podcasts des ZDF dazu, etwa "Lanz & Precht" und "Terra X". ARD Sounds verfügt damit über ein umfassendes Portfolio öffentlich-rechtlicher Audioinhalte, gebündelt an einem Ort, und ist perspektivisch offen für weitere Partnerschaften.

Über ARD Sounds

ARD Sounds ist die gemeinsame Plattform der Landesrundfunkanstalten für öffentlich-rechtlichen Content zum Hören - vom Lieblings-Radioprogramm über Podcasts bis hin zu exklusiven Hörspielen und Live-Sport. Als "Playbutton für den Tag" ist ARD Sounds auf allen Endgeräten überall dabei, intuitiv und seamless auf Sprachassistenten, im Autoradio und Smartphones. Jetzt downloaden für Android und iOS.

Weitere Informationen:

www.ardsounds.de

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