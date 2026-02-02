ARD Audiothek

Literatur-Talk mit Mona Ameziane: Ab 4. Februar neue „Buch-Lounge“-Folgen in der ARD Audiothek

Für die Podcast-Reihe „Buch-Lounge“ von ARD Kultur ist Moderatorin Mona Ameziane quer durch Deutschland gereist, um mit spannenden Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen. Die neuen Folgen – unter anderem mit Caroline Wahl, Anika Decker und Kurt Prödel – wurden in Chemnitz, Saarbrücken, Berlin und Augsburg live vor Publikum aufgezeichnet und sind ab 4. Februar, immer mittwochs, in der ARD Audiothek (1.ard.de/buchlounge) sowie auf ardkultur.de abrufbar.

Als ausgewiesene Literatur-Expertin trifft Moderatorin Mona Ameziane in der „Buch-Lounge“ Autorinnen und Autoren an besonderen Orten – und macht Literatur als unterhaltsamen und vielschichtigen Austausch erlebbar.

Den Auftakt der dritten Staffel bildet die Folge aus Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025. Im Theater Chemnitz hat Mona Ameziane die Bestseller-Autorinnen Caroline Wahl und Paula Irmschler getroffen. Caroline Wahl spricht über ihren neuen Roman „Die Assistentin“, ein eindringliches Porträt der Verlagsbranche, das von Machtmissbrauch, Resilienz und Selbstbehauptung erzählt. Paula Irmschler stellt ihren zweiten Roman „Alles immer wegen damals“ vor – eine Mutter-Tochter-Geschichte voller trockenem Humor und entwaffnender Ehrlichkeit.

Die weiteren Veröffentlichungen im Überblick:

11. Februar – mit Kurt Prödel und Dominik Bollow in Saarbrücken

Live aufgezeichnet bei den erLESEN!-Literaturtagen in Saarbrücken wurde das Gespräch mit Kurt Prödel („Klapper“) und Dominik Bollow („Die Launen der Ziege“). Zwei Debüts, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit Identität, Herkunft und dem Erwachsenwerden auseinandersetzen.

18. Februar – mit Anika Decker und Jacqueline Scheiber in Berlin

Im Literarischen Colloquium Berlin (LCB) haben die Autorinnen Anika Decker („Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben“) und Jacqueline Scheiber („Dreimeterdreißig“) mit Mona über ihre neuesten Bücher gesprochen. Im Mittelpunkt stehen Liebe, Verlust und persönliche Umbrüche.

25. Februar – mit Verena Keßler und Franziska Gänsler in Augsburg

Mit Verena Keßler („Gym“) und Franziska Gänsler („Ewig Sommer“) war Mona Ameziane in Kooperation mit dem virtuellen Literaturhaus Augsburg in dem Club Kantine im Austausch. Zwei Romane über Selbstoptimierung, Erinnerung und die Suche nach Wahrheit in familiären und persönlichen Bruchstellen.

Die neuen Folgen sind ab 4. Februar, immer mittwochs, in der ARD Audiothek und auf ardkultur.de zu hören.

