Programmänderungen ZDFinfo Dienstag, 28.04.
Mainz (ots)
Woche 18/26 Dienstag, 28.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Terra X Harald Lesch Blackout Deutschland 2026 „Die sieben großen Lügen der Geschichte“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
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