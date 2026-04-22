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Programmänderungen ZDFinfo Dienstag, 28.04.

Mainz (ots)

Woche 18/26 
Dienstag, 28.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Terra X Harald Lesch
	 Blackout
	 Deutschland 2026

	„Die sieben großen Lügen der Geschichte“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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