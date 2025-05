Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Merz-Treffen mit Macron

Paris (ots)

Merz' Besuch in Frankreich war ein starker Auftakt. Deutschland wird sich außen- und sicherheitspolitisch nie mehr so auf die USA verlassen können wie früher. Gerade deshalb braucht es in der Verteidigungspolitik generell eine stärkere Zusammenarbeit der Europäer. Dem neuen Kanzler ist sehr bewusst, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss. Hierfür war die Reform der Schuldenbremse wichtig. Richtig ist aber auch: Eine Rückkehr zur Europapolitik Helmut Kohls, in der alle Probleme im Zweifelsfall immer gelöst wurden, indem Deutschland das Scheckbuch zückte, kann die Bundesrepublik sich nicht mehr leisten. Das große Vorbild für Merz muss sein Ende 2023 verstorbener Freund Wolfgang Schäuble sein. Schäuble hat Europa geliebt. Dennoch ist es ihm gelungen, robust auch deutsche Interessen zu vertreten.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell