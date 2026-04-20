ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 20

Mainz (ots)

Woche 20/26 Montag, 11.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra X History Speis und Trank in Ost und West Deutschland 2023 „ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 15.05. Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt Brasilien 2025 „Leschs Kosmos: Der Schatz in der Mülltonne – Das Recycling- Versprechen“ entfällt „Leschs Kosmos: Sackgasse Beton - Die Suche nach Alternativen“ um 13.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen C. Autschbach

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell