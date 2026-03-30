PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 17/18

Mainz (ots)

Woche 17/26 
Freitag, 24.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 4.45	 Weltmacht Amazon - Das Reich des Jeff Bezos
	 USA 2020

	„Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Blut, Wind 	und das große Geld“ entfällt 


Woche 18/26 
Samstag, 25.04.

Bitte Programmänderungen beachten:
	                                                                                  	„Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Crypto-	Pleite, "WeCrashed" und der Fall Wirecard“ um 5.30 Uhr entfällt 	„Weltmacht Facebook - Das Reich des Mark Zuckerberg“ um 6.15 Uhr 	entfällt
	(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Bitte Programmänderungen beachten: 

  4.15	 DDR – die entsorgte Republik
	 Anschluss oder Wiedervereinigung
	 Deutschland 2019

	„ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt 	„DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar“ um 4.45 Uhr entfällt


Montag, 27.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.30	 Wer ist Maha Vajiralongkorn?
	 Deutschland 2022

	„Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 28.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Die sieben großen Lügen der Geschichte
	 Deutschland 2023

	„Die großen Lügen der Geschichte: Propaganda auf der 	Säuglingsstation“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 30.04. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

  6.45	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 23.03.2026 – 12:57

    ZDFinfo Programmänderungen Woche 17/26

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Samstag, 18.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte Deutschland 2023 „Giganten der Urzeit: Riesenschlange und Mega-Nashorn“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 19.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 „Terra X History: Fernsehlegenden - Deutschlands ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:13

    ZDFinfo Änderungsmitteilung ZDFinfo Mittwoch, 15.04.

    Mainz (ots) - Woche 16/26 Mittwoch, 15.04. Bitte Programmänderung beachten: 23.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit Deutschland 2026 „auslandsjournal - die doku: Trump und seine Milliardäre“ entfällt „Die Macht der Superreichen: Bill Gates“ um 0.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 07:17

    Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 22.04.

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Mittwoch, 22.04. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2023 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren