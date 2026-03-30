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Programmänderungen ZDFinfo KW 17/18

Mainz (ots)

Woche 17/26 Freitag, 24.04. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Weltmacht Amazon - Das Reich des Jeff Bezos USA 2020 „Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Blut, Wind und das große Geld“ entfällt Woche 18/26 Samstag, 25.04. Bitte Programmänderungen beachten: „Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Crypto- Pleite, "WeCrashed" und der Fall Wirecard“ um 5.30 Uhr entfällt „Weltmacht Facebook - Das Reich des Mark Zuckerberg“ um 6.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 4.15 DDR – die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung Deutschland 2019 „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt „DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar“ um 4.45 Uhr entfällt Montag, 27.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist Maha Vajiralongkorn? Deutschland 2022 „Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2023 „Die großen Lügen der Geschichte: Propaganda auf der Säuglingsstation“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 30.04. Bitte Programmergänzung beachten: 6.45 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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