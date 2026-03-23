ZDFinfo Änderungsmitteilung ZDFinfo Mittwoch, 15.04.

Mainz (ots) - Woche 16/26 Montag, 13.04. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Dodi und Diana Deutschland 2024 1.15 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 2.00 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 2.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 3.30 Momente ...

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