PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung ZDFinfo Mittwoch, 15.04.

Mainz (ots)

Woche 16/26 
Mittwoch, 15.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

23.15	 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit
	 Deutschland 2026

	„auslandsjournal - die doku: Trump und seine Milliardäre“ entfällt 	„Die Macht der Superreichen: Bill Gates“ um 0.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 23.03.2026 – 07:17

    Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 22.04.

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Mittwoch, 22.04. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2023 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 11:21

    Programmänderungen ZDFinfo - Woche 16/26

    Mainz (ots) - Woche 16/26 Montag, 13.04. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Dodi und Diana Deutschland 2024 1.15 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 2.00 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 2.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 3.30 Momente ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:59

    ZDFinfo Programmänderung Woche 17/26

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Montag, 20.4. Bitte Programmänderung und geänderten Ablauf beachten: 14.00 planet e.: Möwen – die frechen Diebe der Lüfte 14.30 planet e.: Tiere auf Instagram – Leid für Likes? 15.30 Terra X Harald Lesch … und die Zukunft des Reisens Deutschland 2024 planet e.: Delfine – die illegale Jagd entfällt! (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren