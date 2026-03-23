ZDFinfo Änderungsmitteilung ZDFinfo Mittwoch, 15.04.
Mainz (ots)
Woche 16/26 Mittwoch, 15.04. Bitte Programmänderung beachten: 23.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit Deutschland 2026 „auslandsjournal - die doku: Trump und seine Milliardäre“ entfällt „Die Macht der Superreichen: Bill Gates“ um 0.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
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