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Programmänderungen ZDFinfo - Woche 16/26

Mainz (ots)

Woche 16/26 
Montag, 13.04. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

6.30	 Terra X History
	 Dodi und Diana
	 Deutschland 2024

1.15	 Momente der Geschichte II
	 Entscheidende Schlachten
	 Deutschland 2015

2.00	 Momente der Geschichte II
	 Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation
	 Deutschland 2017

2.45	 Momente der Geschichte II
	 Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.
	 Deutschland 2015

3.30	 Momente der Geschichte II
	 Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern
	 Deutschland 2015

4.15	 Die Geschichte der Landwirtschaft
	 Von der Weide auf den Teller
	 Deutschland 2023

4.45	 Die Geschichte der Landwirtschaft
	 Vom Acker auf den Teller
	 Deutschland 2023


ZDF-History: Göttinnen der Leinwand – entfällt!!!
ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire- entfällt!!!
Momente der Geschichte II - Von Heinrich IV. bis Bismarck - entfällt!!!
Momente der Geschichte II - Wege der Deutschen - entfällt!!!


Dienstag, 14.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

9.45	 plan b: Der grüne Güterverkehr
	 Von der Vision zur Realität
	 Deutschland/Belgien/Italien 2025

Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus – entfällt!!!


Donnerstag, 16.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

18.00	 ZDFzeit
	 besseresser
	 Die fiese Ferrero-Show
	 Deutschland 2023


Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher - entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.03.2026 – 09:59

    ZDFinfo Programmänderung Woche 17/26

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Montag, 20.4. Bitte Programmänderung und geänderten Ablauf beachten: 14.00 planet e.: Möwen – die frechen Diebe der Lüfte 14.30 planet e.: Tiere auf Instagram – Leid für Likes? 15.30 Terra X Harald Lesch … und die Zukunft des Reisens Deutschland 2024 planet e.: Delfine – die illegale Jagd entfällt! (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation ...

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  • 09.03.2026 – 11:25

    Programmänderung ZDFinfo KW 15

    Mainz (ots) - Woche 15/26 Samstag, 04.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 „USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 06.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.30 Täterjagd in Deutschland Der Parkhausmord Deutschland 2024 „Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur“ entfällt 3.00 Vermisst im Gay Village? Serienmorde in Toronto ...

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  • 03.03.2026 – 10:49

    ZDFinfo-Programmänderung / Woche 11/26

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Mittwoch, 11.3. Bitte Programmänderung beachten: 17.20 Terra X Zeitreise – Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 Terra X: Zeitreise – Die Welt im Jahr 1500 entfällt! (Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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