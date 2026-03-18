ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo - Woche 16/26

Mainz (ots)

Woche 16/26 Montag, 13.04. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Dodi und Diana Deutschland 2024 1.15 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 2.00 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 2.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 3.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 4.15 Die Geschichte der Landwirtschaft Von der Weide auf den Teller Deutschland 2023 4.45 Die Geschichte der Landwirtschaft Vom Acker auf den Teller Deutschland 2023 ZDF-History: Göttinnen der Leinwand – entfällt!!! ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire- entfällt!!! Momente der Geschichte II - Von Heinrich IV. bis Bismarck - entfällt!!! Momente der Geschichte II - Wege der Deutschen - entfällt!!! Dienstag, 14.04. Bitte Programmänderung beachten: 9.45 plan b: Der grüne Güterverkehr Von der Vision zur Realität Deutschland/Belgien/Italien 2025 Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus – entfällt!!! Donnerstag, 16.04. Bitte Programmänderung beachten: 18.00 ZDFzeit besseresser Die fiese Ferrero-Show Deutschland 2023 Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher - entfällt!!!

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell