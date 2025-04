Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

"Hatschi! Der Frühling ist da" - Die neue Folge des medizini-Podcasts "Taxi ins Mich" nimmt Allergien unter die Lupe

Baierbrunn

Frühlingszeit ist Pollenzeit - und für viele auch die Zeit des ständigen Niesens. Warum reagieren manche Menschen so empfindlich auf Blütenstaub? Was passiert dabei in der Nase? Und gibt es eine Möglichkeit, das lästige Kribbeln loszuwerden? In der neuen Folge von Taxi ins Mich machen sich Ärztin Toni und die drei Kinder Tessa, Yassin und Ella erneut auf Entdeckungsreise in den menschlichen Körper.

Der Frühling bringt nicht nur warme Tage und bunte Wiesen, sondern für viele auch eine laufende Nase und tränende Augen mit sich. Doch warum spielt bei manchen Menschen das Immunsystem verrückt, wenn Pollen durch die Luft fliegen? In der neuen Episode von Taxi ins Mich, dem beliebten Hörspiel-Podcast aus dem Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, gehen Toni und ihre jungen Begleiter:innen diesem Rätsel auf den Grund.

Eine spannende Fahrt in die Nase

Yassin ist genervt: Kaum beginnt der Frühling, kann er vor lauter Niesen und Schniefen nicht mehr richtig draußen spielen. In Tonis Nano-Taxi schrumpfen sich die Kinder auf die Größe eines Staubkorns und reisen in die Nasenschleimhaut, um die Vorgänge bei einer Allergie hautnah zu erleben. Dort treffen sie auf überaktive Mastzellen, die Pollen als Feinde missverstehen und beobachten, wie ein Allergie-Medikament genau an der richtigen Stelle eingreift. Kann Yassin so endlich den Frühling genießen?

Wissen erleben - mit Fantasie, Herz und Humor

Der Podcast Taxi ins Mich verbindet kindliche Abenteuer mit spannendem Gesundheitswissen und macht medizinische Themen für junge Hörer:innen auf einzigartige Weise erlebbar. Mit einer fesselnden Mischung aus Spannung, Witz und bildhaften Klangwelten verwandelt er komplexe Inhalte in packende Geschichten. Podcast-Host Shary Reeves - geschätzt für ihre journalistische Expertise und ihre mitreißende Moderation - begleitet die Kinder charmant auf ihrer Reise durch den menschlichen Körper. Fantasievolle Charaktere und lebendige Dialoge lassen sie eintauchen, mitfiebern und spielerisch Neues über Gesundheit und Medizin entdecken. Begleitend dazu thematisiert die April-Ausgabe des Kinder-Postermagazins medizini aus der Apotheke vor Ortdas Thema "Was ist Heuschnupfen?" - woher er kommt, was dabei im Körper passiert und was dagegen hilft.

Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in die Nasenschleimhaut so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Alle Folge von Taxi ins Mich

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Taxi ins Mich auf einen Blick

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

