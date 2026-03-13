PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo Programmänderung Woche 17/26

Mainz (ots)

Woche 17/26

Montag, 20.4.

Bitte Programmänderung und geänderten Ablauf beachten:

14.00 planet e.: Möwen – die frechen Diebe der Lüfte

14.30 planet e.: Tiere auf Instagram – Leid für Likes?

15.30 Terra X Harald Lesch

… und die Zukunft des Reisens

Deutschland 2024

planet e.: Delfine – die illegale Jagd entfällt!

(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen)

