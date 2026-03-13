ZDFinfo Programmänderung Woche 17/26

Mainz (ots) - Woche 15/26 Samstag, 04.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 „USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 06.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.30 Täterjagd in Deutschland Der Parkhausmord Deutschland 2024 „Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur“ entfällt 3.00 Vermisst im Gay Village? Serienmorde in Toronto ...

mehr