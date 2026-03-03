PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo Sonntag, 12.04., Montag, 13.04.

Mainz (ots)

Woche 16/26 
Sonntag, 12.04. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 

 3.45	 Terra X History
	 Im Osten ganz rechts - Von den Skinheads zur AfD
	 Deutschland 2024

	„ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz“ entfällt
 
 4.15	 Terra X History
	 Polizei im Kreuzfeuer? Die großen Skandale
	 Deutschland 2024




Montag, 13.04. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:

 5.00	 Terra X History
	 Mörderische Stars 
	 Reich, berühmt und kriminell
	 Deutschland 2025


 5.45	 Terra X History
	 Top Spione - Die großen Geheimagenten
	 Deutschland 2025

 6.30	 ZDF-History
	 Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
	 Deutschland 2017


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)





Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

