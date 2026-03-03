ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo Sonntag, 12.04., Montag, 13.04.

Mainz (ots)

Woche 16/26 Sonntag, 12.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 3.45 Terra X History Im Osten ganz rechts - Von den Skinheads zur AfD Deutschland 2024 „ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz“ entfällt 4.15 Terra X History Polizei im Kreuzfeuer? Die großen Skandale Deutschland 2024 Montag, 13.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 5.00 Terra X History Mörderische Stars Reich, berühmt und kriminell Deutschland 2025 5.45 Terra X History Top Spione - Die großen Geheimagenten Deutschland 2025 6.30 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell