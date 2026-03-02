PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Programmänderung ZDFinfo KW 14

Mainz (ots)

Woche 14/26 
Samstag, 28.03. 

Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 

 5.30	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Auf tödlicher Umlaufbahn
	 USA 2019
 	„Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige 	Riesen“ entfällt
 6.15	 Leschs Kosmos
	 Asteroiden - Abwehrmission im All
	 Deutschland 2022

 7.00	 Terra X History
	 Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht
	 Deutschland 2021

	„DDR – die entsorgte Republik“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 29.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.30	 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland
	 Deutschland 2017

	„DDR genial: Sandmännchen, Malimo & Co.“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)

Montag, 30.03. 

Bitte Programmänderung beachten:

 4.45	 Rückkehr der Mammuts?
	 Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten
	 Deutschland 2024

	„Faszination Urzeit - Verlorene Welten“ entfällt




Dienstag, 31.03. 

Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:

18.45	 ZDF.reportage
	 Eltern hinter Gittern
	 Deutschland 2025

	„ZDF.reportage: Streife auf Mallorca - Zoff am 	Ballermann“ entfällt

19.30	 Knast in Deutschland
	 Mutter, Vater, Kind
	 Deutschland 2024

	„plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht 	weggesperrt“ um 19.45 Uhr entfällt

                                                                                    (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 02.04. 

Bitte Programmänderung beachten:

  5.45	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023

	„Die Spur: Der Temu-Hype - Die Strategie des Shopping-Giganten aus 	China“ entfällt 

                                                                                           (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 03.04. 

Bitte Programmänderung beachten:

 10.15	 Wer ist Javier Milei?
	 Deutschland 2024

	„Wer ist Mohammed bin Salman?“ entfällt

                                                                       (weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)

Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

