ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 14

Mainz (ots)

Woche 14/26 Samstag, 28.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Auf tödlicher Umlaufbahn USA 2019 „Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige Riesen“ entfällt 6.15 Leschs Kosmos Asteroiden - Abwehrmission im All Deutschland 2022 7.00 Terra X History Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht Deutschland 2021 „DDR – die entsorgte Republik“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 29.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017 „DDR genial: Sandmännchen, Malimo & Co.“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 30.03. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Rückkehr der Mammuts? Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten Deutschland 2024 „Faszination Urzeit - Verlorene Welten“ entfällt Dienstag, 31.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 18.45 ZDF.reportage Eltern hinter Gittern Deutschland 2025 „ZDF.reportage: Streife auf Mallorca - Zoff am Ballermann“ entfällt 19.30 Knast in Deutschland Mutter, Vater, Kind Deutschland 2024 „plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt“ um 19.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 02.04. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „Die Spur: Der Temu-Hype - Die Strategie des Shopping-Giganten aus China“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 03.04. Bitte Programmänderung beachten: 10.15 Wer ist Javier Milei? Deutschland 2024 „Wer ist Mohammed bin Salman?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

