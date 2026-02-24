PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo-Doku über die gefährliche Macht der Big-Tech-Firmen

Mainz (ots)

Die zweiteilige Doku "Die gefährlichsten Firmen der Welt" untersucht die Macht globaler Digitalkonzerne wie Google, Facebook, Amazon und Co. Sie zeigt, wie personenbezogene Daten, Algorithmen und Plattformen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verändern – und wie schwer sie noch zu kontrollieren sind. Die beiden Folgen "Big Tech – Der Aufstieg der Datenkraken" und "Big Tech: Milliarden, Manipulation, Macht" sind bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. ZDFinfo zeigt die Filme von Jens Strohschnieder am Montag, 2. März 2026, ab 21.45 Uhr.

Die Geschichte der großen Tech-Konzerne beginnt im Silicon Valley der 1970er-Jahre und führt zu den heutigen Monopolen von Google, Amazon, Meta (Facebook), Microsoft und Apple. Der Aufstieg der großen Tech-Konzerne beruhte nicht nur auf innovativer Computertechnik. Denn schon früh setzten sie auf Psychologie, um Nutzungsverhalten zu manipulieren. So wurde die Nutzung der Daten zum Geschäftsmodell. Facebook, Google & Co. verdienen mit Daten nicht nur Geld – sie manipulieren Meinungen und beeinflussen Wahlen. Algorithmen entscheiden, was wir sehen, denken und wählen.

Die Folge "Big Tech – Der Aufstieg der Datenkraken" (21.45 Uhr) zeigt, wie aus idealistischen Visionen ein milliardenschweres Geschäftsmodell mit Überwachung, Datenhandel und Manipulation geworden ist – und warum viele Menschen heute kaum noch ohne diese Konzerne leben können.

Wie sind Daten zur politischen Waffe geworden? "Big Tech: Milliarden, Manipulation, Macht" (22.30 Uhr) beleuchtet die politische Dimension der Datenmacht. Sie zeigt, wie Plattformen psychologische Profile erstellen, wie Algorithmen Emotionen beeinflussen und politische Kampagnen steuern. Anhand von Fällen wie Cambridge Analytica und Facebook-Experimenten wird deutlich, wie fragil Demokratie und Öffentlichkeit im Zeitalter der exzessiven Datensammlung geworden sind.

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

