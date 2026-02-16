PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 12

Mainz (ots)

Woche 12/26 
Montag, 16.03. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 

 18.45	 Terra X History
	 Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR
	 Deutschland 2025


 19.30	 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus
	 Deutschland 2018

	„DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 17.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Ermittler!
	 DNA lügt nicht
	 Deutschland 2018

	„Ermittler! - Mit langem Atem“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 18.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Momente der Geschichte - Die 2020er Jahre
	 Deutschland 2024

	„Momente der Geschichte II: Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum 	Manifest der Bauern“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 20.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 
11.45	 Ermittler!
	 DNA lügt nicht
	 Deutschland 2018

	„Ermittler! – Versteckspiel“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

