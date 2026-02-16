ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 12

Woche 12/26 Montag, 16.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 18.45 Terra X History Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR Deutschland 2025 19.30 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 „DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland“ entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 17.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! - Mit langem Atem“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 18.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Momente der Geschichte - Die 2020er Jahre Deutschland 2024 „Momente der Geschichte II: Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 20.03. Bitte Programmänderung beachten: 11.45 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! – Versteckspiel“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

