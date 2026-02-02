PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo-Programmänderung
KW 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26 
Samstag, 28.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.15	 Die Spur
	 Ecstasy - Das gefährliche Geschäft mit der Überdosis
	 Deutschland 2024

 	„White Boy Rick - Drogendealer für das FBI“ entfällt 
  6.45	 Die Spur
	 Gras online kaufen
	 Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co.
	 Deutschland 2025


(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 01.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 10.30	 besseresser challenge
	 Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone
	 Deutschland 2025

	„besseresser: Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Milka, Oreo, 	Philadelphia“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 02.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.45	 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord
	 Der Fall Ethan Couch
	 USA 2023

	„Die Spur: Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)




Dienstag, 03.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist El Chapo?                                               	 Deutschland 2023
	„37 Grad Leben: Raus aus der Sucht“ entfällt

                                                                                  (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 05.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 11.15	 Die sieben großen Lügen der Geschichte
	 Deutschland 2019

 	„Jagd auf Osama bin Laden - Die späte Vergeltung der CIA“ entfällt
 12.00	 Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen
	 Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben
	 Deutschland 2023

	„Wer ist Jeff Bezos?“ um 12.45 Uhr entfällt

                                                                                    (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 06.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.15	 Ermittler!
	 Falsches Ehrgefühl
	 Deutschland 2025

	„Ermittler! - Vergrabene Geheimnisse“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Cornelia Autschbach

