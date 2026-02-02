ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

KW 10/26

Mainz (ots)

Woche 10/26 Samstag, 28.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Die Spur Ecstasy - Das gefährliche Geschäft mit der Überdosis Deutschland 2024 „White Boy Rick - Drogendealer für das FBI“ entfällt 6.45 Die Spur Gras online kaufen Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co. Deutschland 2025 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 01.03. Bitte Programmänderung beachten: 10.30 besseresser challenge Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone Deutschland 2025 „besseresser: Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Milka, Oreo, Philadelphia“ entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 02.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord Der Fall Ethan Couch USA 2023 „Die Spur: Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 03.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „37 Grad Leben: Raus aus der Sucht“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 05.03. Bitte Programmänderungen beachten: 11.15 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2019 „Jagd auf Osama bin Laden - Die späte Vergeltung der CIA“ entfällt 12.00 Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben Deutschland 2023 „Wer ist Jeff Bezos?“ um 12.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 06.03. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Ermittler! Falsches Ehrgefühl Deutschland 2025 „Ermittler! - Vergrabene Geheimnisse“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

