ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 08/26 Samstag, 14.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause Deutschland 2021 „Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 15.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Ermittler! Versteckspiel Deutschland 2021 „Ermittler! - Das fünfte Gebot“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 16.02. Bitte Programmänderung beachten: „Die Spur: Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley - Wer steckt hinter ChatGPT & Co.?“ um 9.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 17.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.45 Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie Großbritannien 2019 „Wer ist Peter Thiel?“ entfällt „Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 18.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Die Entstehung der Erde: Die Atacama-Wüste“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 20.02. Bitte Programmänderung beachten: „planet e.: Das Geheimnis der vergessenen Ruinen - Wie Natur Lebensräume erobert“ um 8.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)

