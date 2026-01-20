PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 08/26 
Samstag, 14.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.15	 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause
	 Deutschland 2021

	„Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz“ entfällt

                                                                                  (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 15.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.45	 Ermittler!
	 Versteckspiel
	 Deutschland 2021

	„Ermittler! - Das fünfte Gebot“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 16.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Die Spur: Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley - Wer 	steckt hinter ChatGPT & Co.?“ um 9.15 Uhr entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 17.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.45	 Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie
	 Großbritannien 2019

	„Wer ist Peter Thiel?“ entfällt                                                 	„Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ um 7.00 Uhr 	entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 18.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.15	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

	„Die Entstehung der Erde: Die Atacama-Wüste“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 20.02. 
Bitte Programmänderung beachten: 

 	„planet e.: Das Geheimnis der vergessenen Ruinen - Wie Natur 	Lebensräume erobert“ um 8.00 Uhr entfällt

                                                                                (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 08.01.2026 – 14:56

    ZDFinfo Änderungsmitteilung / Woche 08/26 / Donnerstag, 19.2.

    Mainz (ots) - ZDFinfo, Planungsredaktion Mainz, den 08. Januar 2026 ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 08/26 Donnerstag, 19.2. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 8.15 Terra X Faszination Universum Im Bann der Technik Deutschland 2021 9.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:34

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 08/26 Samstag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest Deutschland 2024 Das System Red Bull - Vom Energydrink zum Milliardenimperium – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 16:19

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 06/26 Sonntag, 01.02. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest Deutschland 2024 Das System Red Bull - Vom Energydrink zum Milliardenimperium – entfällt! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren