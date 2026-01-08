ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 08/26
Donnerstag, 19.2.
Mainz (ots)
ZDFinfo, Planungsredaktion Mainz, den 08. Januar 2026 ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 08/26 Donnerstag, 19.2. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 8.15 Terra X Faszination Universum Im Bann der Technik Deutschland 2021 9.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 „Gefährlicher Weltraumschrott“ sowie „Die Planeten: Saturn“ und „Die Planeten: Eiswelten“ entfallen!!! (Weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)
