ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 08/26
Donnerstag, 19.2.

Mainz (ots)

ZDFinfo, Planungsredaktion

Mainz, den 08. Januar 2026

ZDFinfo Änderungsmitteilung   
_____________________________________________________________________

Woche 08/26 
Donnerstag, 19.2. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.30	 Terra X
          Faszination Universum
	 Eine Frage der Zeit
          Deutschland 2017


 8.15	 Terra X
          Faszination Universum
	 Im Bann der Technik
	 Deutschland 2021


 9.00	 Terra X
          Faszination Universum
	 Aliens: Der erste Kontakt
	 Deutschland 2016


„Gefährlicher Weltraumschrott“ sowie „Die Planeten: Saturn“ und
„Die Planeten: Eiswelten“ entfallen!!!
(Weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

