Grippewelle: Wer sich jetzt impfen lassen sollte

In der vergangenen Saison haben sich viele Menschen mit Grippe angesteckt, unzählige Influenza-Impfdosen blieben ungenutzt. Wer sich jetzt impfen lassen sollte, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Jedes Jahr neu angepasste Impfstoffe

So viele Grippefälle wie in der vergangenen Saison gab es in keiner anderen Welle der letzten zehn Jahre - und sie war mit 16 Wochen überdurchschnittlich lang. Zudem gab es deutlich mehr Tote als sonst. Gefährliche Entwicklung: Die Grippe-Impfquote ist mittlerweile das dritte Jahr in Folge rückläufig.

Impfen lassen sollten sich vor allem Menschen ab 60 Jahren, Personen mit chronischer Erkrankung, Schwangere ab dem vierten Monat, medizinisches Personal und Menschen, die mit Risikopatienten leben. Auch für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie für Menschen mit Kontakt zu bestimmten Zucht- und Wildtieren wird eine Grippe-Impfung ausdrücklich empfohlen. Gut zu wissen: Influenza-Viren mutieren schnell, deshalb braucht es jedes Jahr neu angepasste Impfstoffe, um sich möglichst gut zu schützen.

