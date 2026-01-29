ZDFinfo

ZDFinfo Programmänderung Mittwoch, 18.01., Freitag, 20.01., und Samstag 21.01.,

Mainz (ots)

Woche 08/26 Mittwoch, 18.02. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2023 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 20.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 0.45 Grenzen der Wissenschaft Von Eiszeit bis Rassenwahn Deutschland 2021 „heute journal“ entfällt 1.30 Grenzen der Wissenschaft Von Atomkraft bis Contergan Deutschland 2021 2.15 Terra X Die großen Fragen Gibt es Gott? Deutschland 2023 3.00 Terra X Die großen Fragen Was ist der Sinn des Lebens? Deutschland 2023 3.45 Terra X Die großen Fragen Haben wir eine Seele? Deutschland 2025 4.15 Terra X Die großen Fragen Gibt es das Schicksal? Deutschland 2025 Woche 09/26 Samstag, 21.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.00 Terra X Die großen Fragen Sind wir allein? Deutschland 2025 5.45 Die sieben größten Naturwunder der Erde Deutschland 2022 6.30 Leschs Kosmos Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild Deutschland 2022 „Wer ist Jeff Bezos?“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell