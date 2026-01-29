PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo Programmänderung Mittwoch, 18.01., Freitag, 20.01., und Samstag 21.01.,

Mainz (ots)

Woche 08/26 
Mittwoch, 18.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  0.45	 Die sieben größten Weltwunder der Antike
	 Deutschland 2023

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 20.02. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 

  0.45	 Grenzen der Wissenschaft
	 Von Eiszeit bis Rassenwahn
	 Deutschland 2021

	„heute journal“ entfällt
  
  1.30	 Grenzen der Wissenschaft
	 Von Atomkraft bis Contergan
	 Deutschland 2021

  2.15	 Terra X
	 Die großen Fragen
	 Gibt es Gott?
	 Deutschland 2023

  3.00	 Terra X
	 Die großen Fragen
	 Was ist der Sinn des Lebens?
	 Deutschland 2023

  3.45	 Terra X
	 Die großen Fragen
	 Haben wir eine Seele?
	 Deutschland 2025

  4.15	 Terra X
	 Die großen Fragen
	 Gibt es das Schicksal?
	 Deutschland 2025





Woche 09/26 
Samstag, 21.02. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:

  5.00	 Terra X
	 Die großen Fragen
	 Sind wir allein?
	 Deutschland 2025

  5.45	 Die sieben größten Naturwunder der Erde
	 Deutschland 2022

  6.30	 Leschs Kosmos
	 Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild
	 Deutschland 2022

	„Wer ist Jeff Bezos?“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

