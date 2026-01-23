ZDFinfo-Programmänderung
Woche 07/26
Woche 07/26 Dienstag, 10.02. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 16.30 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts – entfällt!!! Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs – entfällt!!!
Woche 07/26 Freitag, 13.02. Bitte Programmänderung beachten: 21.00 Terra X History Weltberühmt und depressiv Von Sisi bis Adenauer Deutschland 2025 Terra X History: Die Windsors. Charles und Diana. Gefährliche Ehe – entfällt!!!
