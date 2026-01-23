PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung
Woche 07/26

Mainz (ots)

Woche 07/26 
Dienstag, 10.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 15.45	 Terra X
	 Faszination Universum
	 Im Bann der Astrologie
	 Deutschland 2019


 16.30	 Terra X
	 Faszination Universum
	 Asteroiden: Die letzte Chance
	 Deutschland 2016

Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts – entfällt!!!
Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs – entfällt!!!


Woche 07/26 
Freitag, 13.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 21.00	 Terra X History
	 Weltberühmt und depressiv
	 Von Sisi bis Adenauer
	 Deutschland 2025

Terra X History: Die Windsors. Charles und Diana. Gefährliche Ehe – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 20.01.2026 – 10:26

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 08/26 Samstag, 14.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause Deutschland 2021 „Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 15.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Ermittler! Versteckspiel Deutschland 2021 „Ermittler! - Das fünfte Gebot“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:56

    ZDFinfo Änderungsmitteilung / Woche 08/26 / Donnerstag, 19.2.

    Mainz (ots) - ZDFinfo, Planungsredaktion Mainz, den 08. Januar 2026 ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 08/26 Donnerstag, 19.2. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 8.15 Terra X Faszination Universum Im Bann der Technik Deutschland 2021 9.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:34

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 08/26 Samstag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest Deutschland 2024 Das System Red Bull - Vom Energydrink zum Milliardenimperium – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren