TÜV Rheinland ausgezeichnet: Ludwig-Erhard-Preis in Gold

Köln (ots)

Jury würdigt TÜV Rheinland als "verantwortungsbewusste, breit aufgestellte und zukunftsorientierte Organisation"

Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Michael Fübi: "Der Preis ist ein Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen"

TÜV Rheinland ist gestern in Berlin mit dem Ludwig-Erhard-Preis 2025 in Gold ausgezeichnet worden. Der renommierte Wirtschaftspreis würdigt unternehmerische Exzellenz und Verantwortung "made in Germany". Das Bewertungsteam bescheinigt TÜV Rheinland außergewöhnliche Leistungsfähigkeit, strategische Klarheit und starke Zukunftsperspektiven.

Im Ergebnisbericht wird TÜV Rheinland als "verantwortungsbewusste, breit aufgestellte und zukunftsorientierte Organisation" gewürdigt. Besondere Anerkennung fanden das wertebasierte Leitbild, die internationale Ausrichtung, der ausgeprägte Kundenfokus und die digitale Transformation. Ebenfalls gelobt wurden operative Exzellenz, robuste Governance-Strukturen und eine gelebte Verbesserungskultur auf allen Ebenen. Der Preis sei die "verdiente Anerkennung für zehn Jahre intensiver Entwicklungsarbeit".

Der Ludwig-Erhard-Preis wird jährlich von der gleichnamigen Initiative vergeben. Grundlage ist ein mehrstufiges Bewertungsverfahren durch ehrenamtliche Assessorinnen und Assessoren und eine neutrale Jury.

Michael Fübi: "Diese Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn"

"Die Auszeichnung mit dem Ludwig-Erhard-Preis in Gold macht uns stolz. Sie ist eine Anerkennung unserer Innovationskraft, unserer Leistungsorientierung und unserer Zielstrebigkeit. Gleichzeitig ist der Preis ein Ansporn, unseren Weg als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister konsequent weiterzugehen", so Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG.

Michael Fübi ist seit 2015 Vorstandsvorsitzender von TÜV Rheinland. In dieser Zeit hat der Konzern seine internationale Strategie weiterentwickelt und sich unter den zehn größten Prüfdienstleistern weltweit behauptet. Der Umsatz lag 2024 mit 2,71 Milliarden Euro rund 57 Prozent höher als 2014 (1,73 Milliarden Euro).

Integrität, Exzellenz und Kundenorientierung

Drei entscheidende Werte leiten das Handeln von TÜV Rheinland: Integrität, Exzellenz und Kundenorientierung. Für Michael Fübi ist der Ludwig-Erhard-Preis deshalb auch Ausdruck einer starken Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeitenden. "Die Auszeichnung gebührt unseren rund 26.000 Mitarbeitenden an allen Standorten weltweit. Unsere Expertinnen und Experten übernehmen kompromisslos Verantwortung. Sie leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag, um die Welt zu einem sicheren Ort zu machen."

Über den Ludwig-Erhard-Preis

Der Ludwig-Erhard-Preis ist eine nationale Auszeichnung für unternehmerische Exzellenz. Seit 1997 wird er jährlich von der Initiative Ludwig-Erhard-Preis e. V. vergeben - in Kooperation mit "Deutschland - Land der Ideen", einer Standortinitiative von Bundesregierung und deutscher Wirtschaft. Bewertungsgrundlage ist ein offenes Exzellenzmodell. Die Preisvergabe erfolgt auf Basis umfassender Analysen durch ehrenamtliche Assessoren-Teams sowie die Entscheidung einer unabhängigen Jury.

Weitere Informationen zum Ludwig-Erhard-Preis unter: www.ilep.de

Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und rund 26.000 Mitarbeitenden in gut 50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft. Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist Köln, Deutschland. Website: www.tuv.com

